Feyenoord-fans woedend op Franse politie: ‘We waren levend aas’

Waar er bij Feyenoord-supporters grote vreugde heerst over het behalen van de finale van de Conference League, is er bij sommige supporters ook woede en verontwaardiging. De fans die aanwezig waren bij de halve finale tegen Olympique Marseille hebben buiten de wedstrijd om geen al te fijne tijden beleefd.

In de fanzone, een bewaakt gebied waar Feyenoord-supporters naar de wedstrijd konden toeleven, was het opeens enorm noodweer. De fans die op de bussen richting het stadion stonden te wachten, konden geen kant op vanwege omheiningen. De bussen kwamen maar niet en de politie hield de fans in de fanzone.

Chaos voor Marseille-Feyenoord

Daarop brak onrust uit en braken Feyenoord-supporters door de afzetting om te schuilen in een nabijgelegen winkelcentrum. De politie probeerde de orde te herstellen en zette daarbij ook traangas in, tot woede van fans. „We moesten lang in de stromende regen wachten op bussen die maar niet kwamen. Koud en doorweekt zijn we uiteindelijk naar het stadion vervoerd”, zegt een fan.



Overigens zorgde de regen ervoor dat het vervoer met de bussen vanaf het party-strand niet echt soepel meer verliep. Traangas en alsnog iedereen op eigen houtje naar het stadion als gevolg… #omfey — Bruce Tol (@BruceTol) May 5, 2022



Meer traangas. Meer chaos. En dat allemaal door noodweer en te weinig bussen. Traangas – niemand snapt er iets van. Velen willen met bus naar stadion geen confrontatie met Marseille. Maar waar zijn de bussen? #marfey #omfey pic.twitter.com/TeT0D5khWM — Adrianne de Koning (@adrianne010) May 5, 2022

En ook de begeleiding richting het stadion was volgens aanwezigen dramatisch. De politie zou supporters volgens een Twitteraar „rechtstreeks naar de harde kern van Marseille” hebben geleid. Omdat er te weinig bussen waren, zijn veel Feyenoord-fans te voet naar het stadion gegaan. Soms dwars door de bossen om hooligans van Marseille te ontlopen. „We waren gewoon levend aas”, concludeert een Feyenoord-aanhanger.



Voor de derde keer moest er op eigen initatief en creatief denken een omweg worden genomen. Supporters wilden het uitvak in en de wedstrijd bekijken. Uiteindelijk weten we via een park dwars door de bosjes weer op het spoor richting het stadion te komen.#BosjesAway pic.twitter.com/b2LMongCRH — Feijenoord12 (@Feijenoord12) May 6, 2022

Na de wedstrijd was de chaos niet minder compleet. De uitsupporters werden lang vastgehouden in het stadion, waar ze meer dan 2,5 uur moesten blijven zitten voordat ze weg mochten. „Het was echt bizar slecht geregeld”, twittert iemand. „Bij meeting point al met traangas schieten, totaal geen begeleiding en na de wedstrijd moet je op hoop van zegen maar gaan lopen. Ongehoord schandalig.” Ook de afvoer vanuit het stadion bleek niet al te best te zijn geregeld.



Conclusie na heet avondje Marseille: de stad en l’OM zijn ook een soort vrijstaat. Totaal geen controle bij politie en beveiliging. Compleet losgeslagen bende overal. Genoten van het kabaal en sfeer in het stadion, maar organisatie/veiligheidsbeleid echt dramatisch. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) May 5, 2022

Misdragingen en geweld tussen fangroepen

Misschien wel mede door de chaos kwam het ook tot meerdere confrontaties tussen Feyenoord- en Marseillehooligans. De ‘fans’ van Marseille werden voor de wedstrijd gespot met machetes en andere wapens. Over en weer werd geroofd, geweld gebruikt en met vuurwerk, stenen en terrasmeubilair gegooid. Ook dook een filmpje op waarbij een Marseille-supporter in elkaar werd geschopt en geslagen door aanwezige Nederlanders, waarna hij voor dood werd achtergelaten in een plas.

De politie heeft voor zover bekend in ieder geval zeventien mensen aangehouden, onder wie drie Nederlanders. In de meeste gevallen ging het om geweldpleging tegen agenten. Daarnaast ook vanwege afsteken van vuurwerk en vernieling.