Twee doden en twee zwaar gewonden bij fatale schietpartij in Alblasserdam

In Alblasserdam heeft vanmorgen bij een zorgboerderij een schietpartij met vreselijke gevolgen plaatsgevonden. Daarbij zijn meerdere gewonden en fatale slachtoffers gevallen. De gewapende dader sloeg op de vlucht, maar is gepakt. Het wapen is tijdens de arrestatie door de politie in beslag genomen.

Twee traumahelikopters, zeker vier ambulances en de politie kwamen in groten getale ter plaatse. Ook een arrestatieteam en de brandweer kwamen snel. Forensisch specialisten zijn ook op de fatale plek en er is door de politie een uitgebreid onderzoek gestart.

De melding van de schietpartij viel even voor 11.00 uur op de zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel. „Daarbij heeft een man geschoten, die heeft twee slachtoffers dodelijk geraakt en er zijn twee zwaargewonden gevallen”, zei een politiewoordvoerder ter plaatse.



Een verdachte is aangehouden door een arrestatieteam in het park langs de Van Hogendorpweg in Alblasserdam. #schietpartij https://t.co/gbCO2vKY7q pic.twitter.com/GCuFFbJCDF — ZHZActueel (@ZHZActueel) May 6, 2022

Jonge slachtoffers uit Alblasserdam

Wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog onduidelijk. Ook kan de politie niet zeggen of de verdachte een bekende is van de politie. „We kunnen daar nog niet op vooruitlopen.” Het AD meldt op basis van goed ingevoerde bronnen dat het gaat om John S. uit Oud-Alblas, een man die bij de politie al jaren bekend zou staan als ‘verward en overlastgevend’.

De dodelijke slachtoffers van de schietpartij zijn een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw. Dat meldt de politie. Door de schietpartij raakten een 13-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond. De gewonden zijn met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Blijf weg van de plaatsdelict

De politie roept iedereen op om weg te blijven van de locatie van de schietpartij. Hulpverleners krijgen zo de ruimte om hun werk te kunnen doen zonder vorm van hinder.

Tientallen mensen staan wel in de buurt van de boerderij te kijken. Sommigen van hen zijn emotioneel. Mensen die getuigen waren van de schietpartij, zijn opgevangen. Ook wordt er hulp voor ze geregeld, aldus de politie.

‘Hier moeten mensen de draad in hun leven weer op pakken’

De zorgboerderij Tro Tardi en is een dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Daarnaast biedt de zorgboerderij ook plaats aan jongeren en volwassenen die „de draad in hun leven weer op moeten pakken”, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

De zorgboerderij werd in 2007 opgericht en kijkt uit op de molens van Kinderdijk. Op de boerderij worden koeien, kalveren, pony’s en paarden gehouden. Ook zijn er verschillende huisdieren zoals honden en katten.

Om 17.30 uur geeft burgemeester Jaap Paans een persconferentie in de raadszaal van het gemeentehuis van Alblasserdam over de schietpartij in de plaats.