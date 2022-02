Goud (5)! Suzanne Schulting onaantastbaar en wereldrecord rijker

De zilveren medaille die Suzanne Schulting op de 500 meter omgehangen kreeg was ‘okay’, maar niet wat zij wilde. De Nederlandse koningin van het shorttrack wilde tijdens de Olympische Spelen in Beijing goud (en het liefst goud en nog eens goud). Ze heeft ‘m binnen!

Onaantastbaar snelde zij vanmiddag op de 1000 meter van start tot finish op kop naar die gouden medaille. De 1000 meter is veel meer haar afstand dan genoemde 500 meter. Die werd nog gewonnen door de Italiaanse favoriet Fontana, maar wat scheelde het weinig. Vandaag scheelde het alles.



Alleen de manier al waarop Suzanne Schulting – in de kwartfinale notabene – naar een wereldrecord snelde (1 minuut 26 en een beetje)… Het ging op een onwaarschijnlijk ontspannen manier.

Suzanne Schulting niet te kloppen

Ook de halve finale ging prima. En de finale? Suzanne Schulting was vandaag niet te kloppen. De Groningse en huidige Friezin (24) bleef Choi (Zuid-Korea), Desmet (België) en Santos (Verenigde Staten) op het oog met gemak voor. Ze is gewoon de beste. Die rivale Fontana van de 500 meter stond ook in de finale trouwens. Zij werd gediskwalificeerd na een ongeoorloofde actie. Dat gebeurde uit het zicht van Suzanne Schulting. Die reed tenslotte op kop en nergens anders.

Xandra Velzeboer werd in de halve finale van de 1000 meter uitgeschakeld. Zij mocht de B-finale rijden en de shorttrackster deed dat met verve. Ze won en neemt ‘de eer’ mee naar huis.



Nog meer kansen op goud

Suzanne Schulting won tijdens de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018 al goud op dezelfde 1000 meter en brons op de dames relay (3000 meter aflossing). Met goud en zilver in Beijing heeft ze een mooi setje blinkend eremetaal bij elkaar. De beste shorttrackster van ons land ooit is in China echter nog niet klaar. Ze komt nog uit op de 1500 meter (ook favoriet) en met haar teamgenotes staat Schulting andermaal in de finale relay.

Het Nederlandse TeamNL heeft nu al vijf gouden medailles binnen. Met ook nog eens vier keer zilver en één maal brons staat Nederland nu derde in het medailleklassement van deze Winterspelen. Alleen de twee echte wintersportlanden Noorwegen en Duitsland presteerden op de helft van Beijing 2022 beter.



Minder nieuws was er vandaag over de heren shorttrackers. Zowel de relay als de individuele deelnemers gingen volledig de mist. Dat betekent dat het toernooi voor de mannen nu is afgelopen. Het aantal medailles is nul.

Suzanne Schulting was wel degelijk gespannen

Op naar de volgende Suzanne Schulting-afstand dus… Hoeveel rust ze ook uitstraalde, gouden Suzanne gaf voor de camera van de NOS toe vandaag toch ‘hartstikke gespannen’ te zijn geweest. „Ik kan het bijna niet geloven dat het weer is gelukt”, sprak ze stralend. „Ik was zó zenuwachtig, niet normaal meer. Maar ik denk dat iedereen nerveus was. Ik voelde me echt supergoed, maar je moet het natuurlijk nog wel even doen.”

Schulting begon de dag meteen al goed met het gemelde wereldrecord in de kwartfinales. „Dat record wilde ik heel erg graag, maar ik had nooit verwacht dat ik het hier zou schaatsen. Ik was er ook helemaal niet mee bezig.” De winnares kon na haar titelprolongatie haar emoties na afloop aanvankelijk redelijk goed in bedwang houden. Uiteindelijk raakte ze toch ontroerd. „Ik vond het ook zo bijzonder dat Hanne Desmet brons pakte, we trainen dagelijks met elkaar. En als ik dan ons hele team zie staan, dan ben ik daar zo trots op. Zonder dat team had ik het absoluut niet gekund. Het was geen beste dag voor onze ploeg. Bij de mannen zag ik tranen van verdriet na de uitschakeling in de relay. Ik heb geprobeerd om me daardoor niet te laten afleiden. Onze sport is verschrikkelijk mooi, maar kan ook verschrikkelijk hard zijn.”

