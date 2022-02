West Ham-verdediger Kurt Zouma onder vuur na video waarin hij zijn kat mishandelt

Het is weer onrustig in de voetbalwereld. Na het nieuws over Marc Overmars met zijn grensoverschrijdend gedrag, is het nu Kurt Zouma die onder vuur ligt, vanwege dierenmishandeling. Via Snapchat is er een video opgedoken waarin Zouma zijn kat mishandelt. Inmiddels heeft de verdediger van de Engelse voetbalclub West-Ham United zijn excuses aangeboden.

In de video zie je hoe Kurt Zouma zijn kat een trap geeft en dan hoor je gelach. Daarna achtervolgt de voetballer de kat en probeert hij het dier met zijn schoenen te raken. Wanneer de kat op het aanrecht wordt geplaatst, slaat de verdediger deze er met een harde klap vanaf. De beelden gaan nog rond op Twitter en wekken veel boze reacties op.



Excuses om katvideo Kurt Zouma

Zouma heeft zijn excuses inmiddels aangeboden en zegt dat het goed gaat met de katten. „Er zijn geen excuses voor mijn gedrag. Ik wil benadrukken dat het goed gaat met onze katten. Ze zijn geliefd door mijn hele familie. Dit was een incident en het zal niet opnieuw gebeuren”, vertelt de verdediger aan The Sun. Ondanks het excuus van de verdediger blijven de reacties negatief.



That Zouma guy is crazy, for you to kick your cat like that is mad — Jr (@__kingJr) February 8, 2022



That Zouma wtf are you treating an animal like that for! Disgusting — N 🤍 (@31nfxo) February 8, 2022



Kurt Zouma you absolute twat. Indefensible and of all the nights to bring this to the table, when we’re supposed to be celebrating the life of Isla Caton before the Watford game, this now brings more negativity to football. #COYI — Daniel Bibby (@westhamdan1980) February 8, 2022

Reactie van West Ham United

Ook West Ham United heeft gereageerd op het incident. Ze geven aan dat het incident intern met Zouma opgepakt wordt. Voor Zouma zal het waarschijnlijk niet alleen bij interne stappen van de club blijven. Het is niet uit te sluiten dat de verdediger wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling. Een aantal dierenorganisaties hebben hun afkeer al uitgesproken.

Als er stappen worden genomen tegen Zouma, dan kijkt hij tegen een celstraf van maximaal vijf jaar aan. In het Verenigd Koninkrijk is er vorig jaar een nieuwe wet aangenomen tegen dierenmishandeling. Hierdoor kan de celstraf van zes maanden naar maximaal vijf jaar worden verhoogd.

Vanavond speelt West Ham United tegen Watford. Of Zouma dan aanwezig zal zijn, is nog niet bekend.