6 wintersportfilms om in de Olympische stemming te komen

De Olympische Winterspelen van 2022 gingen gisteren (5 februari) van start. De aankomende twee weken zullen bijna drieduizend atleten gaan proberen om in ruim honderd verschillende disciplines geschiedenis te schrijven. Om alvast in de stemming te komen, hebben wij een aantal wintersportfilms op een rij gezet.

Van aangrijpende waargebeurde verhalen tot vermakelijke fictie. Films waarin een winterse sport centraal staat, zijn er meer dan genoeg. Veel daarvan zijn er te vinden op Pathé Thuis. Zes daarvan (die het kijken zeker waard zijn) hebben we voor je op een rij gezet.

6 wintersportfilms om te kijken tijdens de Olympische Spelen

1. Eddie the Eagle

Het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is nog nooit zo toepasselijk geweest als op de Olympische deelname van Eddie Edwards. De Britse skischansspringer werd tijdens de Olympische Winterspelen van 1988 twee keer laatste, maar schreef toch geschiedenis. Ondanks dat hij er weinig van kon, werd deze atypische atleet een ware publiekslieveling. Zijn verhaal werd in 2016 naar het witte doek gebracht. Een glansrol voor Taron Egerton, die de legendarische Eddie the Eagle fantastisch neerzet.

2. I, Tonya

We blijven bij de waargebeurde verhalen, helaas is deze een stuk minder vrolijk. I, Tonya vertelt het verhaal van Tonya Harding. Een kunstschaatser die in 1994 Amerikaans kampioen werd. Die overwinning had echter een zwart randje. Grote concurrente Nancy Kerrigan kon niet deelnemen omdat een crimineel haar met een buis op haar knie had geslagen. Tonya zou hierbij betrokken zijn geweest, waardoor haar sportieve en Olympische droom op het spel komt te staan. In I, Tonya (met Margot Robbie in de hoofdrol) zien we hoe dit verhaal afloopt.

3. Slap Shot

Tijd voor een beetje fictie. Terug naar 1977, toen Slap Shot in de bioscoop verscheen. In deze film volgen we coach Reggie Dunlop, gespeeld door de legendarische acteur Paul Newman. Hij is verantwoordelijk voor een derderangs hockeyteam dat weinig indruk maakt. De druk van het publiek en de teameigenaar wordt steeds groter. Dunlop moet voor een ommekeer gaan zorgen. Hoe? Door het spelletje een stuk minder sportief te gaan spelen.

4. Dear Rider

Ook dit jaar staan er weer de nodige snowboard-disciplines op de Olympische kalender. We zijn niet anders gewend, maar we moeten niet vergeten dat snowboarden een relatief jonge sport is. Een sport die we vooral hebben te danken aan Jake Burton Carpenter. Hij is de grondlegger van het moderne snowboarden. Zijn verhaal over tegenslagen en het belang van doorzetten is vastgelegd in de indrukwekkende documentaire Dear Rider.

5. Goon

Terug naar de ijshockeyring, voor Goon. Een sportfilm waarin je meer tanden ziet vliegen dan pucks. Deze komedie gaat over Doug. Hij is niet de meest getalenteerde ijshockeyspeler, maar wel een uitstekende knokker. Een talent dat hem verrassend ver brengt. Goon is misschien niet de meest inspirerende film, maar wel lekker vermakelijk.

6. De hel van 63

Gaan we ooit nog een Elfstedentocht krijgen? Die kans lijkt ieder jaar kleiner te worden. In de tussentijd kunnen we ons in ieder geval vergapen aan de legendarische verhalen van vroeger. Bijvoorbeeld met De hel van 63. Een Nederlandse film waarin de zwaarste editie van deze legendarische schaatswedstrijd centraal staat.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.