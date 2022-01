Acteur Bob Saget (65) onverwachts overleden: ‘We zijn gebroken, hij was alles voor ons’

Triest nieuws uit Orlando, waar acteur, komiek en presentator Bob Saget gisteren op 65-jarige leeftijd is overleden in het Ritz-Carlton-hotel. Dit heeft de lokale politie laten weten nadat er samen met de brandweer uitgerukt werd naar het hotel toen beveiligers van het Ritz-Carlton hem in zijn kamer gevonden hadden. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. Wel heeft de politie laten weten dat er geen sprake lijkt van een misdaad en dat er ook geen drugs in het spel zijn geweest. Dat meldt TMZ.

In september 2021 begon hij met zijn stand-upcomedian show, waarmee hij door Amerika trok en dat tot en met mei zou doen. Zaterdag deed hij nog een show in Jacksonville in Florida waar hij het publiek tot in de vroege uurtjes vermaakte. Hierover twitterde hij zelfs nog. „Ik heb genoten van de show vanavond in Jacksonville. Een heel dankbaar publiek. Dank aan Tim Wilkins om het programma te openen. Ik had geen idee dat ik 2 uur lang heb opgetreden. Ik vind dit helemaal fantastisch om te doen. Check mijn website voor data in 2022.”



Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Bob Saget overleden

Saget werd wereldberoemd dankzij zijn rol als Danny Tanner in de Amerikaanse show Full House, die eind jaren tachtig en begin jaren negentig zeer populair was. Ook scoorde hij als presentator met het programma America’s Funniest Home Videos, dat van 1989 tot 1997 te zien was.

Ook was Saget veelvuldig te horen, maar niet te zien, is de populaire serie How I Met Your Mother. Hij was namelijk de voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby. In 2016 speelde hij ook in Fuller House, een reboot van Full House. Hij kroop toen opnieuw in de huid van Danny Tanner. Deze show eindigde in 2020.

Familie: ‘We zijn gebroken’

De acteur laat zijn vrouw Kelly Rizzo en hun drie kinderen Aubrey, Lara en Jennifer achter. De familie van de overleden komiek en acteur heeft via een statement gereageerd op zijn dood. Dat meldt Entertainment Tonight.

„We zijn gebroken en bevestigen dat onze geliefde Bob vandaag is overleden. Hij was alles voor ons en we willen iedereen laten weten hoeveel hij van zijn fans hield, van zijn live optredens en van mensen samen brengen door middel van een lach. Hoewel we om privacy vragen in deze moeilijke tijden, nodigen we jullie ook uit om Bob samen met ons te herdenken en te herinneren en hoeveel liefde en vreugde hij de wereld gaf.”