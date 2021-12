Bij vallen vlag Formule 1 in Abu Dhabi huilen van geluk of teleurstelling

Wat een gigantisch spannend en spectaculair Formule 1-seizoen is het in 2021 tot nu toe! Natuurlijk hoop je stiekem altijd op een goed gevecht om de titel, maar dat het zo’n bijzonder seizoen zou worden, had Metro-redacteur Julia Onclin eigenlijk niet durven dromen. „Abu Dhabi wordt de allesbeslissende race: erop of eronder, tranen van geluk of van teleurstelling. En hoewel ik als echte Formule 1-liefhebber vooral probeer te genieten van de races, kan ik niet ontkennen dat ook ik hoop getuige te worden van de eerste wereldtitel van Max Verstappen.”

„Ik weet nog goed hoe enorm ik baalde toen ik in 2018 voor het eerst live een Formule 1-race bijwoonde: de Grand Prix van Hongarije. De race was nog maar net begonnen toen Verstappen uitviel omdat zijn Renault-motor ermee ophield. De teleurstelling van dat jaar maakte plaats voor euforie in 2019. Ook dat jaar had ik een plekje op de tribune van de Hungaroring toen de Red Bull-coureur zijn eerste pole position ooit pakte.

In 2021 was het lot me ook redelijk goedgezind. De kans om op het circuit van Spa-Francorchamps te werken tijdens de Grand Prix van België greep ik met beide handen aan en hoewel er dat weekend weinig actie op de baan was als gevolg van de enorme regenval, was het toch een geslaagd weekend. Na al deze hoogte- en dieptepunten is de eerste wereldtitel van Verstappen hét volgende hoogtepunt op mijn lijstje.

Turbulent maar spectaculair seizoen Formule 1

Al met al was het een turbulent seizoen waarin geluk en pech hand in hand gingen. Het begon meteen al goed voor de Nederlander en hij wist een voorsprong te pakken, maar na die zware crash op het circuit van Silverstone krabbelde Mercedes weer op. Het verschil werd steeds iets kleiner en het rumoer steeds groter. De ellebogen kwamen naar buiten en de gevechten werden steeds spannender, steeds dichter op de grens en daar soms net overheen.

Voor de Formule 1-fan was het met recht genieten. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton wordt gepusht tot het uiterste van zijn kunnen, iets wat tot op heden nog niet vaak gebeurd was. Daarnaast presteert Verstappen op de toppen van zijn kunnen. Niets is mooier dan zien hoe twee mannen elkaar tot het uiterste drijven en het beste in elkaar naar boven halen.

Daarnaast waren de gevechten achter de kop van het veld ook om te smullen dit jaar. Zo wist Alpine-coureur Esteban Ocon de Grand Prix van Hongarije te winnen en bestond het podium in Bakoe uit niemand minder dan Sergio Pérez, Sebastian Vettel en Pierre Gasly. Niet alleen vooraan telt elke punt, maar ook in het middenveld. Of je derde of vierde wordt in het constructeurskampioenschap maakt veel uit voor de bonus die je als team krijgt. Daarnaast waren de verschillen tussen de auto’s enorm klein en zelfs wisselend per circuit. Op het ene circuit liep de McLaren-bolide als een malle en op het volgende circuit was de AlphaTauri ineens heel dominant. Saai was dit seizoen alles behalve!

Zenuwslopend schreeuwen naar de tv

Het kookpunt zal zondag 12 december om 14.00 uur Nederlandse tijd bereikt worden. Dan zit ik op de bank met gekruiste vingers te duimen, want een beetje bijgeloof heb ik wel. Lange tijd wist ik het hoofd nog aardig koel te houden, maar nu ik dit schrijf op de zaterdag vlak voor de kwalificatie, begint het ook bij mij aardig te kriebelen.

Het wordt alles of niets en het belooft een zenuwslopende race te worden. Probeer me vooral niet te bereiken tijdens de race en praat er vooral niet doorheen, want deze zondag sta ik even niet voor mezelf in. Daarnaast wil ik alvast sorry zeggen tegen de buren, want net als de zenuwslopende voorgaande races, is de kans zeer groot dat ik morgen naar de televisie zit te schreeuwen. Maar als Max Verstappen dan als eerste over de finish komt in Abu Dhabi, is dat het allemaal meer dan waard.”