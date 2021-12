Zien: amateurs Quick Boys trainen om 05.00 uur, supporters steken vuurwerk af

De amateurs van voetbalvereniging Quick Boys hebben vandaag al om 05.00 uur een training afgewerkt. Een tijdstip waarop de supporters van club uit Katwijk lekker slapen zul je zeggen? Nee hoor. Die woonden de training gewoon bij, met fakkels en vuurwerk.

Trainer Edwin Grünholz wilde zijn spelers in alle vroegte voorbereiden op de inhaalwedstrijd van zaterdag in de Jack’s League, het hoogste niveau bij de amateurs, tegen Jong FC Volendam. Door de coronamaatregelen mag er na 17.00 uur ten slotte niet meer worden getraind.

Supporters Quick Boys vroeg op, met vuurwerk

Zo’n honderd supporters van Quick Boys waren eveneens vroeg opgestaan. Zij staken fakkels en vuurwerk af aan het begin van de training op Sportpark Nieuw Zuid.

„Binnen een vereniging is het moeilijk om zoiets geheim te houden”, zegt voorzitter Bart van Kruistum. „Een welgemeend mea culpa voor de omwonenden. Zij zullen ongetwijfeld wakker geworden zijn door het vuurwerk. Gelukkig zijn de meeste buurtbewoners ook fan van Quick Boys.”

Ook Omroep West stond vroeg op, om de training (en het vuurwerk) vast te leggen.

Vanwege de coronamaatregelen mogen alle amateurs tussen 17.00 en 05.00 uur niet sporten. Vrijwel alle amateurvoetbalverenigingen trainen normaal gesproken ‘s avonds. „Alle spelers hebben deze week een trainingsprogramma meegekregen om thuis te doen. De groepstrainingen op maandag en dinsdag konden niet doorgaan. In de aanloop naar de wedstrijd van zaterdag wilde onze trainer graag de groep toch een keer bij elkaar hebben, ook voor de teambuilding”, zegt Van Kruistum. „Daarom hebben ze al om 05.00 uur getraind. De spelers waren er allemaal.”

‘Vuurwerk’ tegen buurman Katwijk gaat niet door

Quick Boys zou zaterdag eigenlijk de derby spelen tegen VV Katwijk, de koploper in de competitie. De ‘burenruzie’ is echter uitgesteld. Geen derby-vuurwerk dus, maar dat is dus vanmorgen afgestoken. De burgemeester van Katwijk vreesde voor problemen tussen supporters van beide clubs. Publiek is voorlopig niet welkom bij sportwedstrijden, maar het hoofdveld van Quick Boys wordt omzoomd door de duinen. „Het gevaar dat supporters van beide clubs in de duinen zouden gaan staan om toch te kijken, was te groot”, aldus Van Kruistum. In plaats daarvan werd de wedstrijd Jong FC Volendam – Quick Boys vervroegd van 18 naar 4 december.

Streep door heel veel voetbal

De KNVB heeft in de A-categorie het reguliere programma van komend weekeinde geschrapt, omdat de clubs niet op een normale manier kunnen trainen. De bond geeft clubs wel de ruimte om inhaalwedstrijden te spelen. In de B-categorie, het recreatieve voetbal, gaat het programma wel door.

Quick Boys speelt dit weekend dus wel. De training vol vuurwerk was waarschijnlijk wel op z’n plaats. Na drie zeges op rij werd afgelopen weekend namelijk van Jong Sparta verloren. Een samenvatting van die wedstrijd vind je hier.