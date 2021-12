Nederlanders zijn een ‘Pietje Precies’ met kruidnoten: dit is jullie favoriet

Een een kleine meerderheid van de Nederlanders eet pas kruidnoten zodra de Sint in het land is. Bij de overgrote meerderheid van de Nederlanders staat de klassieke kruidnoot, dus zonder smaakje, nog altijd op nummer één. Dat blijkt uit een onderzoek Deliveroo, die ze lieten uitvoeren door Multiscope.

Bijna 80 procent van de 1.013 ondervraagde Nederlanders zegt dat zij niet oneindig veel variaties in de schappen hoeven te zien. Iets meer dan de helft van hen (56 procent) geeft aan het liefst ‘de klassieke kruidnoot’ te eten, versus 44 procent van de mensen uit ‘team smaakje’. Inmiddels zijn er maar liefst vijftig variaties bekend van de klassieke kruidnoot, met bijvoorbeeld chocolade, red velvet en truffel.

Het verschil tussen kruidnoten en pepernoten

Nederlanders mogen dan wel smullen van het snoepgoed, maar de meerderheid van de ondervraagden (81 procent) zegt het prima te vinden als het snoepgoed seizoensgebonden blijft, al begint dat seizoen tegenwoordig al in augustus of begin september.

Hoewel de kruidnoot vaak wordt verward met de pepernoot, is er zeker een verschil tussen de twee op te merken. De kruidnoot is knapperig en rond, met de structuur van speculaas, terwijl de pepernoot zacht hoekerig is, met de honingachtige smaak van taaitaai. Nog een leuk feitje: 31 procent van de mensen die een zak kruidnoten in huis haalt, eet deze in één keer leeg. Lekker smullen.

Sinterklaas geeft op pakjesavond vooral dobbel-, kaart- en bordspellen

Uit de verkoopdata van bol.com blijkt dat Sinterklaas dit jaar vooral spelletjes, Pokémon artikelen en LEGO cadeau geeft. Kleine kaart- en dobbelspelletjes, zoals Qwixx en Exploding Kittens, staan bovenaan de lijst met het meest verkochte speelgoed van het online warenhuis. Ook bordspellen, zoals Codenames en Ticket to Ride, worden veel gekozen. Verder is het bouwspeelgoed van LEGO, zowel bij kinderen als volwassenen, nog altijd populair.

Ook schenkt Sinterklaas veel knutselspullen aan iedereen die ‘zoet is’ geweest, zoals Aquabeads, luxe potloden en stiften.