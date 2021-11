Consumentenbond haalt uit naar sociale mediaplatformen: ‘Onveilig’

De Consumentenbond uit forse kritiek op de bekendere sociale mediaplatformen. Volgens de vereniging zijn sociale media niet geschikt voor kinderen. De platformen houden namelijk te weinig rekening met de kwetsbaarheid van kinderen. Ook schenden ze de privacy en hebben ze te weinig kindvriendelijke instellingen, aldus de Consumentenbond.

Onderzoekers van de bond controleerden de kindvriendelijkheid van acht sociale media. Geven Facebook, Instagram, Signal, Snapchat, Telegram, TikTok, WhatsApp en YouTube kinderen en ouders genoeg opties om het platform tot een veilige omgeving te maken? „Nee”, luidt de heldere conclusie van de vereniging. „Sociale media zijn geen veilige omgeving voor kinderen.”

Sociale media schenden privacy van kinderen

De Consumentenbond maakt zich onder meer zorgen over de privacy die sociale media schenden. „Het opzeggen van je account of het verwijderen van gegevens is vaak lastig.” Bovendien is de privacyverklaring volgens de vereniging in de meeste gevallen onbegrijpelijk voor de doelgroep. „Kinderen begrijpen dus niet wat er met hun gegevens gebeurt.”

Verder uit de Consumentenbond kritiek op de reclamevertoningen op de apps. Die zijn vaak afgestemd op de jonge gebruikers. Snapchat en TikTok gaan daarin het verst, omdat ze reclame tonen op basis van de locatie en het gedrag van jonge gebruikers op het sociale medium. „Maar kinderen kunnen deze op de persoon afgestemde reclame niet goed beoordelen.”

Ook maakt de Consumentenbond zich zorgen om zogenoemde ‘verborgen’ advertenties. Dat zijn gesponsorde berichten van gebruikers met veel volgers. „Kinderen kunnen zulke boodschappen niet goed op waarde schatten.”

Opties voor meer toezicht laat te wensen over

De vereniging vindt het onbegrijpelijk dat slechts twee aanbieders – Facebook en Instagram – de mogelijkheid bieden om schermtijd bij te houden. Andere platformen bieden geen optie om een maximumtijd per dag in te stellen.

Ook zorgelijk: „Alleen bij TikTok en YouTube is ouderlijk toezicht mogelijk”, schrijft de Consumentenbond. „Maar daarvoor moeten ouders eerst zelf de app installeren, waarna het bedrijf ook van hen gegevens verzamelt.” Gebruikers kunnen op de meeste platformen zonder toezicht video’s zien die niet geschikt voor ze zijn.

Consumentenbond: ‘Sociale media verbieden voor kinderen niet de oplossing’

Moeten alle kinderen dan van sociale media af? „Dat is niet de oplossing”, vindt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Maar feit is wel dat de platforms in hun huidige vorm geen veilige omgeving vormen voor kinderen. Dat moet veranderen.”

Ze wil die verantwoordelijkheid niet overlaten aan de bedrijven zelf. „Die laten keer op keer zien het niet te kunnen. Dus zijn er aanvullende regels nodig om kinderen beter te beschermen.”

Veel Nederlanders vinden sociale media niet sociaal genoeg. Ruim 80 procent van de Nederlanders vindt dat er betere omgangsvormen nodig zijn op de platformen, schreef Metro eerder deze maand. „Welkom in de sociale mediawereld, waar verreweg het meeste commentaar altijd negatief is.”