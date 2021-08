Ook Bachelor-deelneemster Sara twijfelt aan oprechtheid Tony Junior

Kijkers van De Bachelor hebben afgelopen week gezien dat deze keer deelneemster Sara de villa in Kroatië moest verlaten. Sara, die naar eigen zeggen ‘voor saus’ in het programma zat, heeft in navolging van een aantal andere ex-deelneemsters ook haar twijfels uitgesproken over Bachelor Tony Junior.

In een YouTube-interview met Kiki Düren, wordt Sara gevraagd naar de ‘twee gezichten’ die Tony Junior zou hebben. Düren stelt de vraag naar aanleiding van een interview dat haar mede villagenoten Maxim en Roos vorige week deden met RUMAGTV. Daarin gaf vooral Roos aan haar twijfels te hebben bij de oprechtheid van Tony Junior binnen het programma. „Terwijl hij aangeeft dat hij niet van iemand houdt die veel met Instagram bezig is, gaat hij een seconden nadat de date afgelopen is gelijk op Instagram”, was één van de dingen die Roos noemde. Ook vertelde ze dat Tony nog tijdens het programma een knappe vriendin van haar toevoegde op Instagram, om haar vervolgens weer te ontvolgen, „toen hij mij zag op haar stories.”

Twijfels aan oprechtheid Tony Junior

Sara geeft aan dat ze de twijfels van Roos begrijpt. „Toen ik net in Kroatië was zag ik hem en dacht ik dat hij echt oprecht was. Dat hij echt op zoek was naar de liefde. Maar naarmate je terug bent in Nederland, hoor je ook dingen waardoor je gaat twijfelen.” Ze verwijst vervolgens naar het volgen op Instagram van de vriendin van Roos. „Dan denk ik: je bent op date, je bent daar om de liefde van je leven te vinden en dan ga je een random chick terug volgen op Instagram, terwijl je in De Bachelor zit. Dat vind ik niet passen.”

Irene

Het is niet het enige waardoor Sara’s twijfels zijn ontstaan. „Ook dat verhaal met die Irene natuurlijk, dat hij al een relatie zou hebben gehad net voordat het programma begon… Dan ga je ook twijfelen of hij wel echt oprecht daar was om de liefde te vinden. Ik twijfel ook.”

Sara doelt op een roddel die in juni rondging over Tony Junior. Hij zou bij aanvang van de opnames het programma al een relatie hebben gehad met Irene Hin. Een woordvoerder van Videoland bevestigde destijds aan NU.nl dat dat verhaal niet klopte. De twee zouden wel iets hebben gehad, maar de relatie was al voorbij toen Tony Junior voor het programma op zoek ging naar de liefde in Kroatië.



Sara: ‘Ik wil Tony niet zwart maken’

„Het is niet dat ik hem zwart wil maken”, vervolgt Sara. „Wij hadden gewoon die klik niet en dat is prima. Maar als je mij vraagt of hij oprecht was? Dat vind ik moeilijk.” In het interview geeft Sara aan dat als ze meer tijd met Tony had kunnen doorbrengen, het wellicht wel iets kunnen worden. „Maar het is ook gewoon de setting. Er zijn twintig vrouwen die daar zijn voor hem. Het is heel lastig om het daar te ontdekken, met camera’s en productie om je heen. Ik ben erachter gekomen dat het voor mij lastig is om daar echt de liefde te vinden. Ik zou denk ik ook niet meer aan een liefdesprogramma mee zou kunnen doen, omdat ik weet dat het voor mij op deze manier niet werkt. Ik vind het lastig om mijn hart open te stellen in zo’n setting.”