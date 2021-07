Dit is ‘m dan, Disney’s trailer van de Feyenoord docu (met Steven Berghuis)

Disney+ heeft vandaag – op de 113e verjaardag van de Rotterdamse voetbalclub – de officiële trailer van ‘Dat ene woord – Feyenoord’ onthuld. Mét uiteraard Steven Berghuis, de man die naar Ajax is vertrokken. Feyenoord roept op om ‘de walgelijke verwensingen’ aan zijn adres te stoppen.

In de trailer zijn de eerste beelden uit de negendelige serie te zien. De definitieve lanceringsdatum is ook bekendgemaakt: 1 september. De trailer is treffend. Corona en het eventueel niet halen van Europees voetbal komt aan de orde („dan kunnen we in augustus de salarissen niet meer betalen”). Trainer Dick Advocaat staat stampvoetend in de kleedkamer. En een Feyenoord-supporter zegt het mooi: „Feyenoord is lijden hè? En genieten.”



Feyenoord in eerste Europese Original Disney

Vanaf die eerste september is Dat ene woord – Feyenoord te zien onder het Star-label van de streamingservice. De Nederlandse serie is de eerste Europese Original productie voor Disney+.

Feyenoord, club van het volk natuurlijk. Gelegen aan de Rotterdamse Maas, maar met een supportersschare door heel Nederland. En ver daarbuiten. Voor het eerst in haar 113-jarige historie opende Feyenoord alle deuren voor de camera’s. De club wordt van binnenuit gevolgd in het seizoen 2020/21, waarin het uiterste wordt gevraagd van de trainer, spelers, directie en de supporters. Terwijl de club worstelt met de enorme impact van de COVID19-crisis botst het heden met het verleden, in een zoektocht naar een betere toekomst. We zien en horen onder andere beelden uit de kleedkamer. Zo dichtbij kwamen de hoofdrolspelers van Feyenoord volgens Disney nog nooit.

Na de eerste aflevering op 1 september verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering. Dat ene woord – Feyenoord is geproduceerd door Lusus Media, in samenwerking met ESPN.

Oproep over Steven Berghuis

Feyenoord wil ondertussen dat supporters stoppen met het zwart maken van de naar Ajax vertrokken aanvaller Steven Berghuis. De Rotterdamse voetbalclub maakte dat gisteren via het officiële Twitterkanaal van de club kenbaar.



Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van de zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen, zoals het walgelijke spandoek gericht aan Steven Berghuis dat op sociale media rondgaat, en roept op hiermee te stoppen. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 18, 2021

Op internet ging een foto rond waarop een groepje fans van Feyenoord een spandoek tonen. Op het doek zijn de afgevinkte namen van de doodgeschoten Martin van de Pol, alias Polletje en de donderdag na een aanslag overleden Peter R. de Vries te lezen. Onder de twee namen is die van Steven Berghuis te zien.

Sommige fans van Feyenoord uiten zich iets netter:



Ik neem bij deze direct afstand van Berghuis in een ajax shirt. — Jeffrey (@Jeffrey17017219) July 19, 2021

Berghuis tekent bij Ajax een contract voor vier seizoenen en wordt vandaag waarschijnlijk medisch gekeurd. Zijn overstap naar Amsterdam, of 020 zoals ze in Rotterdam zeggen, maakte veel los bij de fans van Feyenoord. Zelf zei de international over zijn overstap: „Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen. Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt.”