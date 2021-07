Ziekenhuizen plots vol kinderen met het RS-virus, hoe zit dat?

Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met kinderen die het RS-virus hebben opgelopen. Het ene virus is nog niet weg, of het andere rukt op een verrassend moment – de zomer is ongebruikelijk – op. Corona heeft er echter wel mee te maken. Hoe zit het precies met dat RS-virus?

Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, maakte vandaag melding van heel veel kinderen die het RS-virus onder de leden hebben. „We zien al anderhalve week dat ziekenhuizen het hiermee echt knetterdruk hebben. Dat is bijzonder want het is een wintervirus. Wat we nu zien is dat het in de zomer een opleving kent waardoor alle ziekenhuizen in Nederland vol liggen met kinderen”, aldus de kinderarts. „Met het loslaten van alle coronamaatregelen verspreiden alle virussen zich nu sneller.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat het RS-virus nu zo keihard toeslaat onder heel jonge kinderen heeft dat soms te maken met het feit dat deze kinderen gedurende de afgelopen anderhalf jaar totaal geen weerstand tegen luchtweginfecties op hebben kunnen bouwen? Wie het weet mag het zeggen.#rsvirus — Dibbus61 (@dibbus61) July 21, 2021

RS-virus zorgt voor benauwdheid bij kinderen

Bij volwassenen kan het RS-virus een stevige verkoudheid veroorzaken. Bij baby’s jonger dan 6 maanden kan het leiden tot grote benauwdheid. Wat dat betreft is het als het coronavirus, maar dan qua leeftijden net andersom.

Ondanks de drukte in ziekenhuizen krijgen kinderen nog wel hulp. Van Goudoever: „We vervoeren ze per ambulance naar andere ziekenhuizen of we leggen ze op een afdeling voor volwassenen.” Van Goudoever vindt het apart dat de kinderen die worden opgenomen met het RS-virus wat ouder zijn dan normaal. „Meestal zien we kinderen van onder de 6 maanden, maar nu ligt er bijvoorbeeld bij ons op de ic ook een kind van 3.”

In het Emma Kinderziekenhuis heeft de helft van de kinderen op de ic RS (de afkorting komt van Respiratoir Syncytieelvirus, voor wie dat weten wil). „We hadden gehoopt dat we konden beginnen met het inhalen van zorg die we door corona hebben moeten uitstellen. Helaas wordt die wachtlijst nu alleen maar groter.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe zou dat dan komen? De kinderafdelingen van het Maastricht UMC zien overigens ook patiëntjes met andere longinfecties dan het RS-virus. ,,Ongeveer de helft van de opnames is vanwege virusinfecties die we normaal in deze tijd niet zien” — B e y o n d T h e H e a p (@BeyondTheHeap) July 21, 2021

Virus waart normaal in de winter rond

Het virus komt normaal gesproken in de winter voor, tussen november en maart, en niet in de zomer. Het aantal meldingen op de top fluctueert de afgelopen jaren tussen de 70 en 200. Afgelopen winter kon het virus zich door de coronamaatregelen niet verspreiden, omdat mensen minder contact hadden met en afstand hielden tot anderen en scholen en kinderdagverblijven dicht waren. Met het versoepelen van de maatregelen krijgt het virus weer meer kans zich te verspreiden. In andere landen wordt hetzelfde beeld gezien.

De epidemie is dus later dan normaal, maar verloopt wel in hetzelfde tempo als in de winter. Daarom heeft het RIVM artsen ingelicht. „Doordat artsen in deze ongebruikelijke periode ook alert zijn gemaakt op het RS-virus, verwachten we extra overlijdens te voorkomen”, zegt RIVM-viroloog Adam Meijer.

Hier vind je meer informatie van het RIVM over het RS-virus.