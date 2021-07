Transfer Steven Berghuis maakt veel los bij Feyenoord-achterban

De Nederlandse voetbalwereld stond vanmorgen op z’n grondvesten te trillen, nadat het nieuws naar buiten kwam dat de deal beklonken is: Steven Berghuis mag zich officieel Ajacied noemen. Ajax maakt 4 miljoen euro over voor Berghuis en mogelijk loopt dat bedrag nog eens op met 1,5 miljoen euro aan bonussen. De transfer maakt veel los maakt bij de achterban van Feyenoord.

Erg soepel ging de transfer niet; de Amsterdammers meldden zich een maand geleden al in Rotterdam-Zuid om te informeren naar Berghuis. Feyenoord wilde daar in eerste instantie niet aan meewerken. De Oranje-international, die onlangs nog actief was op het EK met het Nederlands Elftal, had nog een contract voor één jaar. Technisch Directeur van Feyenoord Frank Arnesen liet destijds weten: „De zaak ligt nu bij de juristen.” Uiteindelijk moesten de Rotterdammers toch buigen.

Verontwaardiging over Steven Berghuis naar Ajax

Onbesproken bleef de transfer allerminst. Zowel vriend als vijand van beide clubs reageerden verontwaardigd en geschokt toen het eerste nieuws naar buiten kwam dat Steven Berghuis de overstap zou maken naar Amsterdam. Feyenoord-clubicoon Willem van Hanegem liet eerder al zijn onvrede blijken: „We kunnen er niets aan doen. Als je weggaat, donderstraal dan maar op”, zei hij tegen ESPN. Ook heeft Van Hanegem zijn vraagtekens gezet bij de speelminuten die Berghuis mogelijk gaat krijgen bij Ajax.

Ook ex-Ajacied Hedwiges Maduro reageerde op de pikante overstap van Berghuis naar Ajax: „Als ik hem was zou ik het niet doen. Te veel gedoe eromheen. Te veel problemen”, zei hij tegen VI. Maduro, die zelf speelde bij Ajax tussen 2004 en 2008, zegt dat er meer bij de transfer komt kijken. Volgens hem zou Ajax graag de internationals willen hebben die in Nederland spelen. Dat bleek volgens hem al uit de interesse die de Amsterdammers nadrukkelijk kenbaar hadden gemaakt bij Wijndal van AZ Alkmaar.



Steven Berghuis tekent een contract tot medio 2025 en voegt zich na zijn vakantie eind juli bij de Amsterdamse hoofdmacht.

Daar zijn de Rotterdamse fans op z’n zachtst gezegd niet blij mee. Zo laten de reacties die te zien zijn op de Instagram-pagina van Steven Berghuis, die overigens zelf nog helemaal niets heeft gezegd over zijn transfer, niets aan de verbeelding over. Een fan schrijft: „Als je naar die J*den gaat kun je jezelf nooit meer recht aankijken in de spiegel.” Een ander schrijft: „Als je naar 020 (lees: Amsterdam) gaat steek je alle Feyenoord supporters die je altijd gesteund hebben een mes in de rug!”

Transfer Berghuis en de status van Feyenoord

Voetbalkenner en VI-verslaggever Martijn Krabbedam legde onlangs uit dat de pikante transfer de status van Feyenoord als club pijnlijk bloot legt. Dat het kon gebeuren, wist menig voetballiefhebbers. Dat het in Rotterdam zou gebeuren, kwam toch als een verrassing. Dat Berghuis een stap naar het buitenland kon maken was wel duidelijk, nadat hij concrete interesse kreeg uit Istanbul (van Galatasaray) en Duitsland (VfL Wolfsburg).

Dat hij uiteindelijk voor de Rotterdamse aartsrivaal kiest, is zijn goed recht. Steven zal zich realiseren dat hij daarmee wel in Rotterdam ‘persona non grata’ is geworden. Niet alleen in de havenstad is de dreun te voelen. Ajax maakte gebruik van de situatie; Berghuis is namelijk een koopje gebleken en dat doet de Rotterdamse oorlogskas geen goed. In de zomer van 2019 was er al concrete interesse vanuit PSV voor Steven Berghuis. De Eindhovenaren hadden tussen de 12 en 15 miljoen euro over voor de sterspeler. „No deal“, zei technisch directeur ad interim Sjaak Troost destijds.

4 miljoen euro goedkoper

Berghuis werd binnenboord gehouden, al moest Feyenoord daarvoor diep in de buidel tasten. De Oranje-international werd namelijk de bestbetaalde speler van Feyenoord en kreeg een afkoopclausule met een aflopend karakter in zijn contract: 8 miljoen euro moesten de clubs neertellen voor zijn jawoord. Nu 4 miljoen euro goedkoper gaat Ajax ervandoor met een van de meest gewilde Nederlandse spelers, en mag Feyenoord de wonden likken.

Feyenoord had dus voor het geld kunnen kiezen. Dan zou de club de beste speler kwijt zijn, maar met dat geld had je de selectie op de nodige posities weer kunnen versterken. De Rotterdamse leiding had ook op zijn strepen kunnen staan en Steven Berghuis aan zijn contract kunnen houden. Maar Feyenoord legde de macht volledig bij Berghuis neer, zo bang waren ze in de Kuip dat hij zou vertrekken. En dus blijkt angst wederom een slechte raadgever te zijn, want die angst is werkelijkheid geworden in Rotterdam-Zuid.