Ophef om ruimtereis Richard Branson: ‘Met dat geld kun je heel Afrika prikken’

Zakenman – en tevens miljardair – Richard Branson heeft gisteren geschiedenis geschreven. Hij maakte met een toestel van zijn eigen bedrijf Virgin Atlantic de eerste toeristische vlucht ooit richting de ruimte. Samen met zijn passagiers vloog Branson naar de rand van de dampkring. Daar waren ze een paar minuten gewichtloos. Het zal je niet verbazen, maar zo’n ruimtereis kost heel wat. En daar ontstond al snel ophef over.

Voor passagiers zal zo’n reisje in de toekomst namelijk 200.000 tot 250.000 Amerikaanse dollar kosten. Maar meneer Branson heeft een hele hoop meer gestoken in het hele proces. Hij is namelijk al sinds 2004 bezig met het mogelijk maken van ruimtevaart, en dat regel je niet zonder slag of stoot. Hoeveel geld hij in het project heeft gestoken is niet duidelijk, maar het loopt zonder twijfel in de vele miljoenen.



Virgin Galactic founder Richard Branson and the #Unity22 crew soared more than 50 miles above the New Mexico desert in the vehicle's first fully crewed test flight to space https://t.co/YbFUbNvkLK pic.twitter.com/r9JWngUCtx — Reuters (@Reuters) July 12, 2021

En juist het feit dat miljardairs – want Branson is niet de enige – zoveel geld steken in de ruimtevaart, valt niet goed bij heel wat mensen. Volgens hen kunnen de rijkaards hun geld beter steken in het oplossen van honger in Afrika, of in coronavaccins voor arme landen. „Hoi meneer Branson. Zou je dezelfde hoeveelheid geld dat je in je ego trip hebt gestoken, kunnen doneren voor vaccins in Afrika? Bedankt.” En deze Nederlandse Paul is niet de enige die dat denkt. Volgens een Amerikaan is de wedstrijd tussen Bezos en Branson ‘zielig’. „Waarom strijden jullie niet om wie de meeste vaccins naar Afrika stuurt?”



Hi mr. #Branson, could you donate the same amount you spent in this Ego Trip for vaccins in Africa? Thank you. — Paul van der Rijt (@paulvanderrijt) July 11, 2021



Is it me or there's something pathetic about two middle-age men, Branson and Bezos, trying to prove they have a bigger dick by flying to space? What about competing in who sends more vaccines to Africa? — Andrés Spokoiny (@Spokoiny) July 11, 2021

Ook het bestrijden van de pandemie, de opwarming van de aarde en het verzorgen van een goed loon voor zijn werknemers zijn veelgehoorde alternatieve bestemmingen voor het geld.



Dear Billionaires Richard Branson and Jeff Bezos, I guarantee you that helping all your workers, substantially sharing your wealth to the destitute, finding the science to work on climate change, the next pandemic and addressing diseases is more thrilling than space travel. — Help others. Humanity will endure. (@marvicleonen) July 12, 2021



Branson has a dream re space travel. Wish he had a dream about climate change,Covid-19 and work poverty. With his money he could do so much for the planet. — James McGregor (@jamesgmcgregor) July 12, 2021

Ook Bezos de ruimte in

Branson heeft met zijn ruimtereis gewonnen van Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. Zij wilden namelijk allebei als eerste de ruimte in, maar Branson pakt de primeur. De ruimtereis van Bezos staat op 20 juli gepland. Wel is er ook wat discussie rond de hoogte van de ruimtereis. Volgens NASA ligt de Kármánlijn, de grens tussen waar de aarde ophoudt en de ruimte begint, rond 80 kilometer hoogte. Tot die hoogte stegen Branson en zijn passagiers.

Maar Bezos houdt een andere richtlijn aan, namelijk die van de luchtvaartfederatie FAI. Deze organisatie stelt dat de grens op 100 kilometer hoogte ligt, wat betekent dat de passagiers van Branson niet de ruimte in zijn gegaan. Daar is ene Jay het mee eens: „Die shit telt niet.”



