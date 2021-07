Goud (4)! Kiran Badloe blinkend over golven Tokio, vriend en grootste concurrent zit thuis

De moeilijkste zege op de Olympische Spelen behaalde Kiran Badloe eigenlijk al in februari 2020. Om zijn startbewijs voor Japan binnen te slepen moest de surfer zijn vriend, trainingsmakker én grootste concurrent uitschakelen. De makkelijkste race naar goud in Tokio: de medalrace van vandaag.

Kiran Badloe (26) heeft zijn gouden medaille bij z’n debuut op de Olympische Spelen binnen. Dorian van Rijsselberghe keek vermoedelijk toe. Thuis op de bank.

Eén Nederlandse surfer naar de Olympische Spelen

Altijd maar Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe, als het om als eerste over de finishlijn zeilen gaat. Badloe greep in september 2019 voor het eerst het wereldkampioenschap in de RS:X-klasse. In 2020 en dit jaar volgden wereldtitel nummer twee en drie. Vriend, mentor en trainingsgenoot Van Rijsselberghe had toen al twee wereldkampioenschappen op zak. Bovendien won de Texelaar goud op de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio (2016).

Het is duidelijk. Nederland beschikt in deze klasse over de twee beste windsurfers ter wereld. Maar ja, voor de Spelen in Tokio lag vorig jaar maar één surfticket klaar. Dat veranderde in het coronajaar niet. De twee vrienden bestreden elkaar op meerdere momenten om het felbegeerde ticket. Met respect. Geen journalist heeft Badloe en Van Rijsselbergh horen zeggen dat hij het de ander niet gunde. In Australië viel de beslissing uiteindelijk in het voordeel van Badloe. Dorian van Rijsseberghe beëindigde na het verlies direct zijn imposante carrière.

Badloe: vierde gouden medaille Nederland in Tokio

Het goud kon Almeerder Badloe in de medalrace niet meer ontgaan. Een positieve coronabesmetting of een diskwalificatie had nog roet in het eten kunnen gooien. Dat gebeurde niet. Hij moest alleen de finish halen vandaag, omdat Badloe na twaalf races niet meer in te halen was. Op safe spelen was er niet bij, want de gouden medaille-winnaar werd keurig tweede. „Gaaf, dit is kicken”, waren zijn eerste woorden na de finish. „Ik heb wel behouden gevaren, hoor. Meteen genieten kon ik niet, want ik moest nog wel even varen. Maar nu vind ik het supergaaf. De Olympische Spelen zijn voor ons het allerbelangrijkste evenement. En daar ben je jaren voor aan het trainen.”

Na het eerste interview kreeg Badloe direct premier Mark Rutte aan de telefoon.

Dorian van Rijsselberghe trots op Badloe

Na race twaalf hing Dorian van Rijsselberghe meteen aan de telefoon om Kiran Badloe – die hij ‘de lantaarnpaal noemt – te feliciteren. Na de gouden race sprak hij meteen even met de NOS. Van Rijsselberghe woont tegenwoordig in Amerika en bekijkt de Olympische Spelen vanuit Laguna Beach in Californië. Hij keek dus midden in de nacht. Van Rijsselberghe baalde dat hij niet in Tokio was, gaf hij toe. Maar hij is dolblij voor Kiran Badloe. Verwijzend naar het blauwe kunstwerk op zijn haar: „Goed dat ie die pijl op zijn hoofd had zitten, dan wist ie welke kant hij op moest. Ik ben trots. Hij is een enorm getalenteerde speer op het water en als mens een super relaxte gozer.”



Eerste en laatste goud op de Olympische Spelen

Nederland heeft in de klassieke RS:X-klasse de allereerste en laatste gouden medaille op de Olympische Spelen gewonnen. In Parijs 2024 is de sport niet meer te zien en dan inmiddels vervangen door foil surfing. Stefan van den Berg uit Hoorn had de primeur: goud in Los Angeles in 1984. Kiran Badloe zorgde vandaag voor een passend en enorm verdiend slot.

Nederland heeft in Tokio op dit moment zestien medailles gewonnen: 4 goud, 7 zilver en 5 brons.