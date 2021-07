Programma Olympische Spelen woensdag 28 juli: welke Nederlanders?

De allerallerallerlaatste wedstrijd van Anna van der Breggen in haar carrière. Die staat woensdag op het programma van de Olympische Spelen in Tokio. Maar veel meer Nederlanders komen in actie. In liefst zes roeifinales bijvoorbeeld, met veel kansen op goud, zilver en brons.

Hoe fietst Tom Dumoulin? Redt Nouchka Fontijn het in de boksring? En hoe brengen de ervaren Olympische Spelen-zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk het er vanaf tijdens het koningsnummer, de 100 meter vrije slag?

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 28 juli

02.18 uur: roeien (dames)

Roos de Jong en Lisa Scheenaard, finale dubbeltwee.

Feitje: De Jong en Scheenaard zetten in hun halve finale de beste tijd op de klokken. Maar toch: „Ik denk dat het nog niet perfect was, maar dat het wel een race was waarin dingen op hun plek vielen”, zei Scheenaard. „We hadden eigenlijk niet verwacht dat we in de laatste 500 meter de Canadese boot nog zo makkelijk voorbij zouden gaan.”

02.30 uur: hockey (dames)

Nederland – Zuid-Afrika.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

02.30 uur: roeien (heren)

Melvin Twellaar en Stef Broenink, finale dubbeltwee.

02.50 uur: roeien (dames)

Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Veronique Meester en Ymkje Clevering, finale vier zonder stuurvrouw.

Feitje: De Nederlandse roeisters van de vier-zonder waren een klasse apart in hun serie en finishten na 6.33,47. De Chinese boot eindigde als tweede, op ruim 5 seconden. Nederland roeide een olympisch record, dat maar even bleef staan. In de tweede serie waren Australië 6.28,76 en Ierland 6.28.99 sneller.

03.10 uur: roeien (heren)

Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf, finale vier zonder stuurman.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

03.30 uur: roeien (heren)

Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten, finale dubbelvier.

03.50 uur: roeien (dames)

Inge Janssen, Laila Youssifou, Nicole Beukers en Olivia van Rooijen, finale dubbelvier.

04.21 uur: zwemmen (heren)

Arno Kamminga, halve finale 200 meter schoolslag.

Feitje: Kamminga heeft al een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag in the pocket.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe laat is de laatste race van Anna van der Breggen?

04.30 uur: wielrennen (dames)

Tijdrit met namens Nederland: Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten.

Feitje: Zal de gouden medaille – en wellicht ook een zilveren – nu wél om de nek van Oranje hangen? Zondag ging het in elk geval helemaal mis. Annemiek van Vleuten dacht goud in handen te hebben en kwam juichend over de streep. De Oostenrijkse wiskundige Anna Kiesenhofer, die fietst op amateurbasis, was de finish echter al lang gepasseerd.

Feitje 2: Anna van der Breggen is tijdens een verkenningsronde van de tijdrit dinsdag tegen een Japanse official gebotst. Die stond op de weg. Van der Breggen viel en kreeg de schrik van haar leven. Ze leek er echter goed vanaf te komen. Maar als het een voorteken is…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

04.40 uur: roeien (dames)

Ilse Paulis en Marieke Keijser, halve finale lichtgewicht dubbeltwee.

04.58 uur: judo (heren)

Noël van ’t End – Paolo Persoglia (San Marino), laatste 32 klasse tot 90 kilogram. Deze klasse eindigt woensdag met de finale.

05.00 uur: roeien (heren)

Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek, halve finale mannen twee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex en Pim van Vugt, 49er, race 4, 5 en 6.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (heren)

Nicholas Heiner, Finn, race 3 en 4.

05.05 uur: surfen (heren)

Kiran Badloe, race 7, 8 en 9.

Feitje: Badloe werd gediskwalificeerd in de vijfde race van de Olympische Spelen in de RS:X-klasse. De Italianen hadden een protest ingediend, omdat Badloe zijn Italiaanse tegenstander Mattia Camboni niet genoeg ruimte zou hebben gegeven bij een bovenboei. De diskwalificatie kan hij overigens wegstrepen als ‘slechtste resultaat’.

05.15 uur: surfen (dames)

Lilian de Geus, race 7, 8 en 9.

05.18 uur: boksen (vrouwen)

Nouchka Fontijn – Elizabeth Wojcik (Polen), laatste 16 middengewicht.

Feitje: Fontijn veroverde op haar eerste Spelen, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, de zilveren medaille. Ze heeft ook drie zilveren WK-medailles. De Rotterdamse kwalificeerde zich op een Europees kwalificatietoernooi in Parijs.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

05.18 uur: judo (vrouwen)

Met Sanne van Dijke. De judoka’s strijden tot en met de finale.

Vanaf 05.05 uur: handboogschieten (heren, individueel)

Gijs Broeksma – Thomas Chirault (Frankrijk), 05.19 uur.

Sjef van den Berg – Jean Charles Valladont (Frankrijk), 06.37.

Krijgt Dumoulin het in Tokio weer te pakken?

07.00 uur: wielrennen (heren)

Tijdrit met namens Nederland: Tom Dumoulin.

Feitje: De Limburger besloot dit voorjaar, nadat hij enkele maanden zijn wielerloopbaan had stilgelegd, zich te richten op de individuele tijdrit in Tokio. Na de olympische wegrace van zaterdag zei hij: „Ik had gehoopt beter te zijn, maar dit zegt niets over woensdag. Het zijn twee totaal verschillende disciplines. eentje waar ik vrij goed in ben en één waarin ik soms goed ben.”

07.35 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, race 1 en 2.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 07.50 uur: zeilen (dames)

Annemiek Bekkering en Annette Duetz, 49er FX, race 4, 5 en 6.

10.30 uur: hippische sport (dressuur)

Edward Gal met Total US en Hans Peter Minderhoud met Dream Boy, kür op muziek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

11.00 uur: badminton (heren)

Mark Caljouw – Sai Praneeth (India), groepswedstrijd individueel.

12.11 uur: zwemmen (dames)

Femke Heemskerk, 100 meter vrije slag, serie 5.

Ranomi Kromowidjojo, 100 meter vrije slag, serie 6.

Feitje: Heemskerk en Kromowidjojo werden met de estafettezwemsters op de 4×100 meter vrije slag vierde. Net als in Rio 2016. „We wisten dat we het podium zouden kunnen halen als we alle vier boven onszelf uit zouden stijgen”, zei Kromowidjojo in het Tokyo Aquatics Centre. „We hebben het goed gedaan, maar net dat beetje extra wat nodig is om het podium te halen ontbrak.” Kortom: nieuwe kans.

12.50 uur: waterpolo (dames)

Nederland – Spanje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

12.54 uur: zwemmen (heren)

Arjan Knipping, 200 meter wisselslag, serie 2.

Zijn er 28 juli kansen op medailles in Tokio?

Er valt weer genoeg eremetaal te halen, al lukt dat voor TeamNL met 3 maal zilver tot nu toe niet zo goed. Bij de volgende sporten wordt woensdag goud, zilver en brons uitgereikt: roeien (dames en heren) in niet minder dan zes finales, judo (heren) klasse tot 90 kilogram, judo (dames) klasse tot 70 kilogram, wielrennen (tijdritten dames en heren) en dressuur (kür op muziek).

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.