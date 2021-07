Primeur voor Romy: eerste queer gym van Nederland

Sporten om lekker in je lijf te zitten; Romy Rockx weet als geen ander hoe belangrijk dat is. Als transman voelde hij zich echter kwetsbaar in de reguliere sportschool. Daarom richtte hij Queer Gym op, een sportschool voor iedereen die behoefte heeft aan een veilige omgeving om te trainen.

Dubbel was het. De wens om zijn lijf te laten passen bij wie hij is, ging voor Romy (30) eindelijk in vervulling. Hij werd geboren als vrouw en ging in gendertransitie. De weg hier naartoe verliep in stapjes, met hormonen die al voor veranderingen zorgden in zijn ‘oude’ lichaam voordat er een ‘nieuw’ lichaam was.

„Je bent moeilijker te plaatsen tijdens dat proces”, vertelt Romy, van huis uit theaterdocent, -maker en -acteur. „Tijdens mijn transitie voelde ik me ongemakkelijk in de reguliere sportschool. Niet dat mensen iets zeiden of onaardig deden. Maar de sportschool werkt gewoon als een vergrootglas als je zo bewust met je lijf bezig bent. Het maakt je er nog bewuster van dat je anders bent en daar wil je niet mee bezig zijn; in de sportschool wil je juist die positieve vibe voelen.”

Trainen in de garage

Romy trainde tijdens zijn transitie in de garage van zijn zwager. „Daar voelde ik me veel minder kwetsbaar. Ik leerde mijn lichaam kennen zonder dat ik erover na hoefde te denken hoe anderen ernaar keken of over waar ik me moest omkleden. Ik zocht op internet naar sportscholen waar je als transman of transvrouw veilig kunt sporten, maar kon het nergens in Nederland of Europa vinden. Wel in Amerika, waar je de beweging Queer Gym Pop Up hebt. Daar volgde ik een digitaal seminar over hoe je inclusiviteit in je werk kunt inzetten. Vervolgens deed ik een opleiding tot personal trainer.”

Een heftig jaar was het: het coronavirus veranderde de wereld, Romy werd geopereerd en gooide het roer om. Met succes. Sinds januari van dit jaar is Queer Gym open. Romy geeft individuele sessies en groepstrainingen in de oude gymzaal in Rotterdam, waarin hij de benodigde apparatuur heeft gezet. „Ik huur ook queer trainers in die bokstraining, yoga en pilates geven. Mensen zijn blij dat ze bij ons niet op een normatieve manier worden aangesproken, maar dat wordt gevraagd wat ze zelf fijn vinden. Ze voelen zich veilig om dingen aan te geven. Sommigen zijn verrast dat het ze nu lukt om goed aan hun lijf te werken.”

Ondernemersadvies van Arie Boomsma

Queer Gym is niet alleen voor transpersonen of andere leden van de LHBTIQ-community. „Ik zou bijvoorbeeld ook graag iets opzetten voor dikke mensen, zodra ik iemand heb gevonden die die groep kan lesgeven. Bij Queer Gym is iedereen die zich verbonden voelt met de termen ‘niet-normatief’ en queer welkom, zolang je maar respect hebt voor elkaar.”

Romy kreeg, dankzij de nieuwe Zalando-campagne Supporter van Sporters, ondernemersadvies van Arie Boomsma. Tv-presentator Arie is zelf sportschoolhouder en bekend voorvechter van LHBTIQ-emancipatie. De twee spraken over hoe het is om een eigen gym te hebben en wat er nodig is om een sportschool tot een succes te maken. „Het is fijn om iemand te ontmoeten die al die weg heeft afgelegd”, zegt Romy hierover. „Arie heeft een holistische kijk op bewegen. Die visie, dat sporten ook een mentale kwestie is en bovendien iets wat je samen doet, deel ik. Het is een totaalplaatje.”

Uitlaatklep

Romy heeft zelf ervaren hoe belangrijk het ook voor de geest is om te bewegen. „Als je een moeizame relatie hebt met je lichaam kun je door te sporten veel meer op één lijn komen met je lijf. Voor transmasculiene personen hangt er ook een stukje gendereuforie aan: je voelt je fijner als je minder vrouwelijke vormen krijgt en trainen helpt daarbij.”

„De relatie tussen depressie en bewegen is niet voor niks al zo vaak beschreven”, vervolgt hij. „Door te sporten word je sterker, voel je je sterker en maak je verbinding met je lijf. Het helpt ontspannen, zorgt voor een uitlaatklep en het maakt gelukkig. De zelfmoordcijfers onder transmensen zijn hoog; velen lijden aan depressie en gaan dan juist minder bewegen. Ik hoop met Queer Gym mensen te stimuleren om te (blijven) sporten. En ik hoop anderen te inspireren om net zo’n veilige sportomgeving te bieden aan iedereen die daaraan behoefte heeft.”

Zalando, Europa’s leidende online platform voor mode en lifestyle, lanceerde onlangs de sportcampagne Supporter van Sporters. Hierin staan mensen met een bijzonder sportverhaal centraal. Zij worden bijgestaan door bekende persoonlijkheden en sporters. Zalando hoopt met de campagne mensen te inspireren en motiveren om (weer) te gaan sporten.

