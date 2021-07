Huiselijk geweld schiet omhoog in Engeland: vrouwen bieden slachtoffers onderdak

Waar sport meestal verbroedert, is dat in Engeland tijdens, na en zelfs vóór voetbalwedstrijden niet zo. De meeste mensen kijken uit naar een groot sportmoment, maar veel Britten vrezen ze juist. In Engeland schiet het aantal gevallen van huiselijk geweld namelijk met 26 procent omhoog. Als het nationale team verliest, is het zelfs een groei van 38 procent.



Not everyone is looking forward to the match tonight…

Instances of domestic abuse increase 26% when England play and 38% if they lose. #DomesticAbuse #DomesticViolence #EURO2020 pic.twitter.com/UbBpuHmzK2 — NCDV – National Centre For Domestic Violence (@NCDV_Official) July 7, 2021

Meer huiselijk geweld door voetbalwedstrijden

Om 21.00 uur gisteravond begon de wedstrijd van Engeland tegen Italië op het EK. Zo’n anderhalf uur later stuurde de Britse Kate een tweet de wereld in: „Als er vrouwen in het oosten van Londen zijn die zich zorgen maken over huiselijk geweld vanavond, stuur me dan een berichtje. We kunnen je onderdak bieden.” Ze benoemt dat er uiteraard maar beperkt ruimte is, maar dat andere vrouwen ook onderdak kunnen bieden. En dat deden ze. De reacties stroomden binnen. Alhoewel deze Kate een oproep doet aan vrouwen, kunnen natuurlijk ook mannen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Dit is niet een probleem dat slechts één sekse treft.



any women in east London worried about DV tonight DM me we give u an alibi to stay at ours and join for afters (obv we have limited space but if any other women can offer same safe space pls do) — Kate Flood (@KateFlood) July 11, 2021

Volgens een onderzoek dat het Britse The Economist enkele dagen geleden al publiceerde, schiet het aantal gevallen van huiselijk geweld omhoog, ongeacht welk team wint. Volgens het onderzoek is alcohol een van de grote boosdoeners. Onder de tweet van Kate haken mensen door heel Engeland in. De een zit in Bristol, de ander Yorkshire, en zelfs uit Wales en Noord-Ierland komen berichtjes. Het zijn veelal vrouwen, maar hier en daar ook een man die samen met de ‘Mrs.’ graag wil helpen.

‘Beste tweet die ik ooit heb gezien’

Er komen niet alleen tweets binnen van vrouwen die zeggen dat ze kunnen helpen, een aantal vrouwen deelt ook hun ervaringen. „33 jaar geleden ben ik heelhuids ontsnapt aan huiselijk geweld, en deze tweet is het beste dat ik ooit heb gezien. Jullie redden levens.” Anderen zijn het daar mee eens: „Dit is denk ik het beste gebruik van Twitter dat ik tot nu toe heb gezien. Dit is prachtig om te zien.”



