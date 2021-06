OMT-advies: afstand tot zeker half augustus, mondkapjes volgende week weg

We moeten anderhalve meter afstand houden tot minimaal half augustus, maar ons mondkapje mag vanaf volgende week zaterdag al af. Dat adviseert nu ook het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, nadat politici eerder al aangaven van de maatregel af te willen. Er zijn nog twee plekken waar je het mondkapje op moet houden: in het openbaar vervoer en op het vliegveld. Dat schrijft RTL Nieuws.

Mocht het kabinet dit advies overnemen, dan vervallen vanaf zaterdag 26 juni zo’n beetje alle coronamaatregelen. Het (dringende) advies dat je, waar mogelijk, thuis moet werken, wordt ook geschrapt. Je mag dan gewoon weer op kantoor werken, maar er is wel een maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Slechts de helft van het personeel mag tegelijk op locatie werken, en zij moeten anderhalve meter afstand houden.



Er zijn afgelopen week 8.981 mensen positief getest, 232 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 43 op de IC. Er zijn 21 mensen overleden. We blijven deze cijfers ook publiceren op onze website ➡️ https://t.co/tmNLG8KxN0 pic.twitter.com/B7OQIGhqAB — RIVM (@rivm) June 15, 2021

Loslaten anderhalve meter-regel en mondkapjes

Dat het OMT dit adviseert, betekent niet dat het kabinet dat precies over zal nemen. Binnen het kabinet is namelijk nog wat discussie, over hoe lang de anderhalvemeterregel moet blijven gelden. Vandaag hakken de politici definitief de knoop door. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur weer een persconferentie. Wat ze dan zeggen, lees je uiteraard op onze site.

Wat Rutte en De Jonge waarschijnlijk ook bekendmaken, is dat we geen afstand hoeven te houden bij evenementen vanaf 30 juni. Bij die evenementen moeten dan wel vaccinatiebewijzen worden getoond, of moeten de bezoekers een coronatest doen bij de toegang. Dan zijn mondkapjes daar ook niet meer verplicht.



Verdere versoepelingen

Ook voor de horeca heeft het kabinet waarschijnlijk nieuwe versoepelingen in petto. Vanaf 26 juni mogen zij namelijk tot middernacht open en mogen restaurants weer tot 100 gasten ontvangen. Thuis mogen mensen acht mensen ontvangen, in plaats van vier, zoals nu. Wel moeten we voor nu nog afstand houden bij die dingen.

Zelfs discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten hier wel over een negatieve coronatest beschikken. Net als bij de vorige versoepelingen besloot het kabinet te versnellen, omdat de besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting snel verbeteren. De versoepelingen stonden eigenlijk gepland voor 30 juni.