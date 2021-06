Opleving van ‘winters’ RS-virus, mogelijk vanwege 1,5-meterregel

Het is bijna zomer en Nederland kampt opeens met een epidemie van het RS-virus, dat vrijwel altijd in de winter voorkomt. Dat virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Dat er nu opeens een opleving is, kan mogelijk komen door de coronamaatregelen. Vooral de 1,5-meterregel krijgt de schuld. Omdat volwassenen afstand houden, bouwen zij geen weerstand op tegen het virus. Meestal is er sprake van groepsimmuniteit.

Het RS-virus is vooral voor kinderen gevaarlijk. Kinderafdelingen en zelfs kinder-ic’s in met name het zuidwesten van ons land zijn overbezet en de eerste overplaatsingen naar andere ziekenhuizen hebben plaatsgevonden. Dat melden de Telegraaf en RTL Nieuws.

Opleving RS-virus

RS staat voor ‘Respiratoir Syncytieel’, het is een luchtweginfectie die vooral ernstige ziekte bij jonge baby’s kan veroorzaken. Soms ontstaat er een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis), en krijgen de kinderen het benauwd. Ook een longontsteking kan voorkomen.

Kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont van het UMC Utrecht: „Dit is de eerste keer in de 25 jaar dat ik het virus bestudeer, dat het in de zomer uitbreekt. Dit heb ik nog nooit gezien.”

Geen afweer vanwege 1,5 meterregel

Hij zegt dat hij en zijn collega’s wel al op hun hoede waren, omdat het virus afgelopen winter niet heerste. Dat wijt hij aan de 1,5-meterregel. „Iedereen maakt het RS-virus meerdere keren door en dat maakt dat er een soort kudde-immuniteit is, maar die afweer is door corona niet onderhouden. Daardoor krijgen we nu een uitgestelde RS-epidemie. Er is te weinig afweer in de samenleving.”

In het NOS Radio 1 Journaal zei Bont dat er wereldwijd veel kinderen overlijden aan het virus. „Maar in Nederland zeker niet, want we hebben hier de beste kinder-IC-zorg van de wereld.” De arts verwacht niet dat het virus zich nog veel verder zal verspreiden. Hij heeft wel een advies voor ouders: wees extra waakzaam als je kind verkouden is, vooral als het gaat om baby’s die jonger zijn dan twee maanden.