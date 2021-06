Surveillancemaatschappij en discriminatie? Privacywaakhonden gaan in tegen Brussel

Het zou verboden moeten worden om camera’s die mensen kunnen identificeren door een gezichtsscan op te hangen. Dat zeggen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en andere Europese privacywaakhonden.

Daarmee is de Autoriteit Persoonsgegevens niet tegen normale bewakingscamera’s, maar tegen ‘slimme camera’s’. Deze camera’s kunnen iemand identificeren op basis van hun gezicht. Dat zou verboden moeten worden, zeggen de privacywaakhonden. Niet alleen in Nederland zijn de privacybeschermers ertegen, maar ook in andere EU-landen.

Surveillancemaatschappij

„Elke camera met gezichtsherkenning die we ophangen op straat, in het park, de trein of de bus, is een stap dichter bij een surveillancemaatschappij”, zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En dat wil de AP koste wat het kost voorkomen.

Daarmee reageert de Autoriteit Persoonsgegevens samen met internationale privacy-autoriteiten op de plannen vanuit Brussel. De Europese Commissie wil deze camera’s en andere kunstmatige intelligentie gebruiken in de strijd tegen misdaad. Dit plan is echter nog in ontwikkeling en het Europees Parlement en de lidstaten moeten hun oordeel nog vellen.

Privacy weg met slimme camera’s?

Als het aan de privacywaakhonden ligt, dan wordt het plan meteen geschrapt. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de risico’s te groot. „Zulke systemen kunnen leiden tot een samenleving waarin je niet kunt ontsnappen aan de priemende ogen van systemen die jou in de gaten houden en jou herkennen, dus jou de hele dag kunnen volgen”, zegt Wolfsen.

Het ophangen van de surveillance-camera’s zou ervoor zorgen dat mensen zich minder vrij gaan voelen. „Je stapt de deur uit en weet: ik word constant in de gaten gehouden. Dat is beklemmend en zorgt ervoor dat mensen zich minder vrij voelen om zichzelf te zijn.”

Discriminatie

De waakhonden hebben dezelfde bezwaren tegen kunstmatige intelligentie waarmee mensen kunnen worden ingedeeld op geslacht, geaardheid of etnische achtergrond. „Wij kiezen ervoor om te voorkomen dat systemen mensen kunnen discrimineren. Wij hebben gezien met de toeslagenaffaire hoe fout dat kan gaan.” Ook is de AP tegen systemen die stemmen, bewegingen of emoties kunnen herkennen.