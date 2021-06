Frank de Boer: ‘Tsjechië is een lastige tegenstander’

Frank de Boer denkt dat alleen een heel goed Nederlands elftal morgen van Tsjechië kan winnen op het EK. „Tsjechië is een eenheid, ze weten heel goed wat ze willen”, blikt de bondscoach vooruit op de achtste finale van Oranje in de Puskás Aréna van Boedapest.

„Tsjechië heeft duelkracht en wil de opbouw van de tegenstander vroeg verstoren”, vervolgt De Boer. „Ze hebben België in een uitwedstrijd op 1-1 gehouden. Op dit EK hebben ze ook gelijkgespeeld tegen vicewereldkampioen Kroatië. Als er ruimte ligt, spelen ze over de grond; als het niet kan, hebben ze veel lopende mensen die diep gaan en vechten om de tweede bal. Het is een moeilijke tegenstander. We hebben het traditioneel altijd lastig. We moeten top zijn om hen te verslaan.”

Tsjechië was derde in de poule

Tsjechië eindigde als derde in de poule, achter Engeland en met evenveel punten en een minder doelsaldo dan Kroatië. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy versloeg Schotland met 2-0 en verloor van Engeland met 1-0. Patrik Schick maakte alle drie de treffers van Tsjechië op dit EK.

Oranje had een lastigere tegenstander in de achtste finales kunnen treffen. Het speelschema is redelijk gunstig, met mogelijk Wales of Denemarken als tegenstander in de kwartfinales. Veel Oranjefans rekenen zich al rijk en houden rekening met een halve finale op Wembley.

Vijf dagen rust

„Maar we moeten eerst van Tsjechië winnen. Ik vind het vooral gunstig dat we nu vijf dagen rust hebben gehad en na een mogelijke zege op Tsjechië weer vijf dagen rust hebben voor een kwartfinale in Bakoe. Welke tegenstanders er op het formulier staan, is een bijzaak. We moeten elke wedstrijd op zich nemen. We kijken nu naar Tsjechië. Daar hebben we een flinke kluif aan. De route qua indeling is gunstig, maar eerst moet de focus vol op Tsjechië.”