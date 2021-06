Spanjaarden blijven mondkapje dragen, ook al is dat niet meer verplicht

Net als in Nederland hoeven mensen in Spanje geen mondkapje meer te dragen. Sinds donderdag heeft de regering de sinds vorig jaar mei geldende verplichting om in de buitenlucht een mondkapje te dragen laten vallen, maar niet iedereen in Spanje is enthousiast.

Hoewel het dragen van een mondkapje dus niet meer verplicht is zolang mensen 1,5 meter afstand houden, dragen veel Spanjaarden op straat nog een mondmasker. De 69-jarige Maria Luisa draagt nog steeds haar mondkapje. „Het is essentieel om een mondkapje te dragen. Niet voor mezelf, maar om iedereen om mij heen te beschermen”, zegt ze tegen persbureau AFP.

Eduardo Valdez, een 59-jarige leraar, sluit zich daarbij aan „Maskers mogen pas verdwijnen als wetenschappers dat zeggen”, zegt tegen persbureau AFP. “Dat zal pas gebeuren als een groot percentage mensen is gevaccineerd of het aantal nieuwe besmettingen minimaal is. Valdez is zelf al gevaccineerd. „Ik weet dat ik beschermd ben, maar ik kan nog steeds besmettelijk zijn. Daarom zijn alle veiligheidsmaatregelen goed.”

Aantal vaccinaties stijgt in Spanje

De regering van premier Pedro Sánchez besloot tot de versoepeling van de mondkapjesverplichting omdat het aantal vaccinaties stijgt en het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen. Mondkapjes blijven wel verplicht in het openbaar vervoer, in taxi’s en auto’s die gedeeld worden door mensen die niet bij elkaar wonen.

Tot nu toe heeft meer dan de helft van de 47 miljoen Spanjaarden een eerste dosis van een vaccin ontvangen, een derde van de bevolking is volledig gevaccineerd. Spanje heeft sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 3,7 miljoen besmettingen en ruim 80.000 doden vastgesteld.

#Mondkapje ook in Nederland gesprek van de dag

In Nederland zijn mondkapjes sinds vandaag niet meer verplicht, maar ook hier zijn de meningen verdeeld. #mondkapje is dan ook trending topic op Twitter. „Heerlijk sinds vandaag geen mondkapje meer in winkels! Het voelt als een ware bevrijding!”, schrijft iemand op Twitter. Maar niet iedereen denkt daar zo over. „Ik ben ineens een zeldzaam exemplaar die nog met een mondkapje in drukke winkels loopt. Maar dat maakt bij niet uit”, schrijft een ander. „Zolang nog geen ruime meerderheid volledig is gevaccineerd en de Delta-variant in opmars is, neem ik geen onnodig risico.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben ineens een zeldzaam exemplaar die nog met #mondkapje in drukke winkels loopt. Maar dat maakt mij niet uit. Zolang nog geen ruime meerderheid volledig is gevaccineerd en de deltavariant in opmars is, neem ik geen onnodig risico. — Liesbeth (@SensiLies) June 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nederland. Nergens nog een #mondkapje #mondmasker bij AH, @Drvkkery etc … niet het personeel, niet de klanten, op enkele verdwaalde Belgen na dan. Bevrijdend gevoel. — steven vermeylen (@VermeylenS) June 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk sinds vandaag geen MONDKAPJES meer in de winkels! Het voelt als een ware bevrijding!,#mondkapje pic.twitter.com/k64kyfCJQJ — Robert Klaassen (@KlaassenRobert) June 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik voelde me bijna rebels door met #mondkapje door de supermarkt te lopen — Sandra Hekkelman (@sandrahekkelman) June 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een verschil met een week geleden in de supermarkt. Vrijwel niemand draagt nog een #mondkapje. — Michel 🇳🇱🇮🇱 (@Michel1401) June 26, 2021