Piek in ziekenhuisopnames lijkt voorbij, wanneer besluit over versoepelingen?

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen lijkt over de piek heen, zegt demissionair minister Ferd Grapperhaus in voorzichtige woorden. Ook De Jonge ziet dat de piek achter de rug is. Of het gevolgen heeft voor de versoepelingen van de maatregelen, kunnen ze nog niet zeggen en wordt waarschijnlijk volgende week dinsdag door het kabinet besloten.

De cijfers van het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de ziekenhuizen „lijken toch wel een goede kant op te gaan”, maar of dat betekent dat er versoepelingen van de maatregelen mogelijk zijn, is nu nog niet te zeggen. Dat zei demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus vandaag na overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Het besluit wordt volgens ingewijden volgende week dinsdag genomen.

28 april word 5 mei.

5 mei word 12 mei.

12 mei wordt 19 mei etc. And the soap continues… — Boy Drijvers (@BoyDrijvers) April 11, 2021

Grapperhaus en optimisme

Demissionair minister Grapperhaus ziet in elk geval wel enige reden tot optimisme. Het heeft er namelijk „behoorlijk wat schijn van” dat de opnames over hun piek zijn. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) lag het aantal mensen dat in de week tot en met zondag opgenomen moest worden op zowel de IC-afdelingen als andere afdelingen zo’n 10 procent lager.

De Jonge

Ook demissionair zorgminister Hugo de Jonge ziet net als Grapperhaus in de coronacijfers dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames achter de rug is. De grote vraag is of die daling „scherp genoeg” is voor versoepelingen. De Jonge zei erbij dat versoepelingen dan niet mogen leiden tot het „versloffen” van gedrag, zoals gebeurde rond Koningsdag en de feesten die voetbalsupporters vierden.

„De GGD heeft sinds Koningsdag aanzienlijk meer clusters te verwerken in het bron- en contactonderzoek dan daarvoor. Dus wat we moeten doen is met elkaar weliswaar heel voorzichtig stappen zetten in de versoepeling, maar wel echt oppassen dat die versoepelingen niet leiden tot versloffing van ons gedrag”, zei De Jonge. Momenteel draagt nog één op de honderd mensen het coronavirus bij zich, aldus de minister. „Dat is natuurlijk geen situatie waarin je veilig weer kunt staan hossen op een plein.”

Kabinet over versoepelingen



Kabinet wil volgende week versoepelen, maar besluit pas dag van tevoren https://t.co/jvPgkZ3jiP — NOS (@NOS) May 10, 2021

Het kabinet beslist naar alle waarschijnlijkheid pas volgende week of versoepelingen vanaf woensdag 19 mei kunnen doorgaan. Dat zeggen ingewijden naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Het gaat om de tweede fase zoals het deels openen van dierenparken en sportscholen.

Aanstaande dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden om de versoepelingen door te voeren. Dinsdagavond maken demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge die op een persconferentie bekend. Vermoedelijk gaat het om dezelfde criteria die het Outbreak Management Team (OMT) hanteert, namelijk een daling van 20 procent van de opnames voor ziekenhuizen en ic’s.

Grapperhaus: vakantie

Dinsdag komt het kabinet ook met meer duidelijkheid over de mogelijkheid om komende zomer met vakantie te gaan naar het buitenland, zo zei Grapperhaus. Hij waarschuwde wel dat daarbij ook een rol speelt dat andere landen misschien geen Nederlanders willen toelaten omdat zij dit land beschouwen als risicoland.