Pinksteren wordt koud en nat, maar weer-apps ‘hebben het lastig’

De hemel zal huilen en velen huilen daarom mee: regen! Pinksteren wordt koud en nat. Regelmatig huilen met de pet op zogezegd. Dat zijn de voorspellingen van het weer. Maar weer-apps hebben in deze rare buientijd wat moeilijk om aan te geven wanneer jij je paraplu bij je moet hebben…

Tijdens het komende lange pinksterweekend is het met maxima tussen 12 en 16 graden koud voor eind mei. Temperaturen van circa vijf graden hoger zijn gebruikelijk. Morgen en waarschijnlijk ook Pinkstermaandag is het soms ronduit nat. Zondag blijft het ook niet helemaal droog, maar schijnt in de middag ook regelmatig de zon. Zo luiden de voorspellingen van weerdienst Weeronline.

Weer met Pinksteren? Buien, wind, kou

Het pinksterweekend start onstuimig met vandaag aan de kust al een harde tot soms stormachtige (windkracht 8) zuidwestenwind en zware windstoten. Ook is er kans op felle buien met onweer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zaterdag buiig en eerst nog veel wind

Ook morgen is het nog onstuimig met veel buien en veel wind. Aan zee is de zuidwestenwind krachtig tot hard, windkracht 6-7. In de middag neemt de wind geleidelijk wat af. Met 12-14 graden is het koud voor de tijd van het jaar. Maxima van 17 graden aan de kust tot ruim 20 graden in het zuidoosten zijn gebruikelijk eind mei.

Zondagmiddag is het met 13 graden op de Waddeneilanden tot 16 graden in Limburg iets warmer dan zaterdag. Een paar buien zijn zeker mogelijk, maar mogelijk zijn die vooral voor de vroege ochtend. In de middag zullen er ook mooie droge perioden met zon zijn. De wind is meest matig en waait uit het zuidwesten.

In de zon en uit de wind kan het dan heel aangenaam zijn, maar pas wel op met zonnen. Een onbeschermde huid kan dan in 20-40 minuten al verbranden.

Einde Pinksteren wordt… nat

Op pinkstermaandag is het waarschijnlijk weer een stuk natter dan op zondag. De dag start bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het weerbeeld meer een afwisseling van buien en zonnige momenten. De temperatuur blijft ondermaats met 13-14 graden aan zee en 16 graden in het zuidoosten.

Ook de dagen daarna blijft het buiig en koud voor de tijd van het jaar. Pas richting het volgende weekend lijkt het iets warmer te worden en neemt ook de kans op een droger weertype toe.

Weer-apps vinden regen moeilijk te volgen

Kun je bij al die voorspelde buien op weer-apps goed volgen wanneer de volgende bui op je hoofd valt als je naar buiten wilt? Dat is helaas een beetje lastig. Misschien heb je er al mee te maken gehad deze week, toen buien en een lekker zonnetje zich telkens afwisselden. Dacht je ‘maar even binnen blijven’, viel er geen druppel. Meteoroloog Nicolien Kroon heeft tegen RTL Nieuws vandaag uitgelegd hoe dat komt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap er niets meer van … als buienradar aangeeft dat het droog is dan opeens regen. En nu is het droog en buienradar geeft aan het hard regent ….. pic.twitter.com/tKJEfp1eNV — Johan (@Johan_1978) May 19, 2021

„Vaak hebben we in Nederland te maken met grotere regengebieden, die bijvoorbeeld van west naar oost over ons land trekken”, zegt Kroon. „Deze gebieden zijn makkelijk te volgen, waardoor je dus goed vooruit kunt zien hoe laat en hoe lang het gaat regenen.” Nu – en zeker met Pinksteren – hebben we te maken met bui-droog-bui-droog. „De buien zijn een stuk kleiner en feller, maar ook meer plaatselijk. En daarom is het lastiger om in te schatten waar en wanneer ze precies gaan vallen. Je kunt het vergelijken met popcorn: je weet dat ze gaan openbarsten, maar je weet niet precies op welk moment en waar.”

Regen heeft een voordeeltje

Eén voordeeltje heeft al die regen wel. Nederland kampte al langere tijd met droogte. Het grondwaterpeil komt inmiddels echter weer op een aanvaardbaar niveau. Hoe dan ook: fijn Pinksterweekend!