Matthijs de Ligt gaat na ophef toch coronavaccin nemen

Nu er volop gevaccineerd wordt tegen corona en het EK-voetbal eraan komt, hebben ook alle spelers van het Nederlands elftal de kans gekregen om zich te laten inenten. Matthijs de Ligt (21), die ook actief is bij het Italiaanse Juventus, heeft tegenover ESPN laten weten dat hij het vaccin geweigerd heeft. Inmiddels is de voetballer daar echter op teruggekomen. De Ligt gaat zich toch zo snel mogelijk laten vaccineren heeft hij via Twitter laten weten.

„Ik heb geen vaccinatie genomen”, vertelde De Ligt eerder. De voetballer liep eerder dit jaar zelf het coronavirus op, waardoor hij een aantal wedstrijden niet mee kon doen voor Juventus. Ondanks dat hij het virus zelf heeft gehad, wilde De Ligt geen vaccin. „Het is niet verplicht. Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Het risico voor een besmetting is er altijd”, legde hij uit. „Ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen buiten het Nederlands elftal om.”

De Ligt neemt toch coronavaccin

De Ligt is niet de enige speler van het Nederlands elftal die het vaccin (in eerste instantie) geweigerd heeft. Bondscoach Frank de Boer liet eerder tijdens een persconferentie al weten dat er nog vijf andere spelers zijn die geen vaccin wilden. Memphis Depay zou een van die vijf spelers zijn. „Iedereen heeft zijn keuze daarin, wat er in je lichaam wordt gespoten. Ik heb gezegd: ‘Ik zou het doen.’ Maar we moeten ieders keuze respecteren”, stelde De Boer.

Er is veel ophef ontstaan rondom de beslissing van De Ligt. Zo vinden deskundigen dat iemand met zo’n voorbeeldfunctie zich juist in moet laten enten. Via Twitter is De Ligt dan ook teruggekomen op zijn beslissing. De voetballer laat weten dat hij absoluut voor vaccinatie is en dat hij zich zo snel mogelijk alsnog gaat laten vaccineren.



In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible. — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) May 29, 2021

Besmetting Cillessen

Spelers kunnen zich nu al laten vaccineren om te voorkomen dat meer spelers gevloerd kunnen worden door het coronavirus. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat Nederland buitenspel wordt gezet, en dat wil niemand. Doelman Jasper Cillessen zal bijvoorbeeld niet meegaan op trainingskamp naar Portugal. De keeper van Valencia en doelman bij het Nederlands elftal is namelijk besmet geraakt met het coronavirus. De gezondheid van Cillessen wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf van het Nederlands elftal. Zodra het weer verantwoord is en mag, zal de 32-jarige doelman aansluiten bij de selectie.