Toestel van Air India moet vlucht afbreken vanwege vleermuis

Een toestel van Air India moest donderdag halsoverkop zijn vlucht naar de Verenigde Staten afbreken. Er bleek namelijk een wel heel bijzondere verstekeling aan boord van het toestel te zijn, namelijk een vleermuis.

In eerste instantie leek alles volgens plan te verlopen. Het vliegtuig vertrok volgens schema om 02.30 uur van Indira Gandhi International Airport in Delhi en was onderweg naar New York. Maar een half uur na vertrek zag iemand van het personeel een vleermuis rond fladderen in de cabine. De piloot besloot hierop om terug naar Delhi te vliegen. Op de website FlightRadar24 is te zien dat het toestel vlak na vertrek alweer omkeerde, waarna de Boeing 777 zo’n twee uur boven Delhi cirkelde voordat het kon landen.

Vleermuis was bij aankomst dood

Indiase media meldden dat het vliegtuig was uitgerookt en dat de vleermuis bij aankomst in Delhi dood was. „Brandstof werd van boord gegooid en het vliegtuig landde veilig in Delhi. Na de landing werd het toestel uitgerookt en werd de dode vleermuis weggehaald.” De dode vleermuis zou in de businessclasscabine zijn gevonden.

Air India gaat nog tot op de bodem uitzoeken hoe deze verstekeling aan boord heeft kunnen komen, maar de luchtvaartmaatschappij opperde alvast dat het beest misschien verstopt zat in karretjes van de catering.

De passagiers konden overstappen op een ander vliegtuig. Gisteren kon ook de Boeing 77 weer in gebruik genomen worden.