Het wagenpark van Max Verstappen: 7 peperdure en pijlsnelle auto’s

Max Verstappen verdient bakken met geld door met veel succes heel hard rondjes te rijden in de Formule 1. Maar niet alleen in zijn werk houdt hij van snelheid, ook privé heeft hij genoeg bolides waarmee hij bij wijze van spreken het asfalt uit de straat kan racen. Zijn wagenpark uitgelicht.

Op dit moment bezit de topcoureur – voor zover bekend – zeven auto’s. Dit zijn allemaal wagens waarmee je niet ongezien naar de supermarkt kan rijden. Overigens is hij in zijn woonplaats Monaco regelmatig op een scooter te bewonderen. En in een documentaire op Ziggo, waarover Metro al eens schreef.

De auto’s van Max Verstappen

1. Aston Martin DB11 AMR

Zo heeft hij een Aston Martin DB11 AMR. De V12 met twee turbo’s levert 630 pk. Hiermee sprint de auto in 3,7 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 322 kilometer per uur.



Voor de auto heeft Max Verstappen helemaal niets betaald. Hij kreeg de DB11 cadeau van Aston Martin. Hiermee heeft de Formule 1-rijder een gratis auto van zo’n 280.000 euro.

2. Honda NSX

Ook van Honda kreeg Max Verstappen een presentje. De enige sportwagen van de Japanners, de nieuwe versie van de legendarische NSX, staat bij de jonge coureur in de garage. Het model heeft een hybride aandrijflijn die goed is voor zo’n 600 pk. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint hij in ongeveer 3 seconden. De NSX versnelt tot 307 kilometer per uur.



Voor de NSX vraagt Honda net iets meer dan twee ton, maar Max Verstappen heeft dit niet hoeven te betalen.

3. Ferrari Monza SP2

Waar de Formule 1-rijder wel voor betaald heeft, is deze Ferrari Monza SP2. Van deze auto zijn slechts 499 exemplaren gemaakt. Het model heeft een 800 pk sterke V12 aan boord waarmee een topsnelheid van bijna 300 kilometer per uur gehaald kan worden; en dat zonder voorruit. De nul-naar-honderdsprint legt hij af in 2,9 seconden.

De auto kost 1,6 miljoen en was enkel te koop voor een select gezelschap. Een vereiste was dat je al een Ferrari in bezit had.

4. Ferrari 488 Pista

Gelukkig had Max Verstappen al de Ferrari 488 Pista in zijn garage staan. De Pista is een lichtere meer vermogende versie van de 488 GTB en levert 720 pk. De nul-naar-honderdsprint legt de bolide af in minder dan 3 seconden en het versnellen stopt bij pas 340 kilometer per uur.

Ook deze Italiaanse volbloed kreeg de Formule 1-rijder niet gratis. De startprijs voor een nieuwe Pista is 355.038 euro in Nederland.

Absurd snel…

5. Porsche 911 GT2 RS

Wellicht iets minder opvallend is de Porsche 911 GT2 RS. Desondanks is de 700 pk sterke raceauto met een nul-naar-honderdsprint van 2,8 seconden en een topsnelheid van 340 kilometer per uur absurd snel.

Voor de Duitse krachtpatser wordt zo’n 390.000 euro betaald als hij nieuw uit de showroom komt rollen.

6. Aston Martin Valkyrie

Naast alle supercars heeft Max verstappen ook een echte hypercar in zijn collectie. De Aston Martin Valkyrie heeft een hybride-aandrijflijn, goed voor 1100 pk. Hiermee trekt de auto van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,6 seconden. Het versnellen stopt pas bij 402 kilometer per uur.

Naast de snelste is dit ook de duurste auto van de Formule 1-coureur. De auto wordt normaal gesproken verkocht voor zo’n 2,5 miljoen euro, maar Verstappen kreeg hem helemaal gratis. En dat terwijl er maar 175 exemplaren zijn gemaakt, waarvan 25 de naam AMR dragen.

7. Renault Sport R.S. 01

Naast extreme straatauto’s heeft Max ook een Renault Sport R.S. 01 in zijn garage staan. De circuitauto heeft een 3,8-liter V6 goed voor 500 pk en 600 Nm. Door zijn lage gewicht (1.120 kilogram) trekt de Renault in slechts 2,7 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Het feest stopt pas bij 299 kilometer per uur.

Voor de raceauto van 290.000 euro betaalde Max Verstappen, je voelt hem al aankomen, niets. Hij kreeg de auto van Renault toen zijn leverancier van de Formule 1-motoren bij Red Bull Racing waren.