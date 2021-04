Verontwaardigde reacties op vertrek van Regé-Jean Page uit Bridgerton

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Regé-Jean Page, aka The Duke of Hastings, aka Simon Basset niet terugkeert in het tweede seizoen van Bridgerton. En dat nieuws sloeg bij fans in als een bom. Niemand minder dan Kim Kardashian reageert op zijn vertrek en zegt wat wij allemaal denken.

Afgelopen weekend werd de reden van zijn vertrek bij Bridgerton bekend.



Regé-Jean Page niet te zien in Bridgerton seizoen 2

Hoewel we al wisten dat het tweede seizoen van Bridgerton zich vooral op de oudste Bridgerton-broer Anthony zou gaan focussen, hadden we niet verwacht dat we The Duke niet meer terug zouden zien. Afgelopen vrijdag werd het nieuws bekendgemaakt via de officiële kanalen van Bridgerton en de social media-accounts van Regé-Jean Page.

Op Instagram zagen we hoe Lady Whistledown voor deze keer haar Society Papers had verruild voor social media. Daarin stond dat ze The Duke of Hastings enorm gaan missen en dat Daphne Bridgerton wel in de serie te zien blijft. En dat leverde veel reacties op, onder meer van Kim Kardashian (die groot fan is van de serie). Ze reageert onder de Instagram-post van Bridgerton wat we allemaal denken: „Wacht, wat?!” Daarna zet ze het bericht in haar Instagram Stories met de tekst „Ik ben niet oké! Wat is er aan de hand, hoe kan dit?!”

‘Hij is de reden dat ik kijk’

Ook andere fans zijn verontwaardigd dat hun favoriete acteur vertrekt. „Jullie weten dat hij de reden is dat we kijken, toch?”, een ander voegt daaraan toe „Dit kan niet waar zijn?! Simon is de show.” Andere fans hopen nog dat het een 1 april-grap is door te schrijven dat het „een beetje laat” is voor 1 april-grappen, en „1 april was gisteren!”. Over het algemeen zijn fans vooral heel erg teleurgesteld.

Ook Regé-Jean Page zelf reageert onder de officiële Bridgerton-post. Hij bedankt zijn Bridgerton-familie voor de kans die hij heeft gekregen. „Het was geweldig en ik heb me zeer vereerd gevoeld! Deel worden van deze familie – de connectie die we ook achter de schermen hebben, met de cast, de medewerkers en alle geweldige fans, het is beter dan ik ooit had kunnen denken.”

Reden van vertrek

Zijn vertrek heeft gelukkig niets te maken met een ruzie tussen hem en Netflix. Regé-Jean Page had altijd gepland om maar één seizoen van de serie te spelen. In een interview met Variety legt hij uit dat hij zijn rol accepteerde met de wetenschap dat Simon een karakter was dat alleen in het eerste seizoen te zien zou zijn. „Het is een verhaal dat één seizoen beslaat. Het heeft een begin, middel en een einde – dat zal een jaar duren” vertelt hij over zijn gesprekken met de producers van Bridgerton.