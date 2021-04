Oud-Feyenoord keeper de laan uitgestuurd na homofobe uitspraken

Oud-Feyenoorder Zsolt Petry deed uitspraken waarvoor hij het nu moet ontgelden. ‘Homofobe uitspraken’, volgens de voetbalclub waar hij nu keeperstrainer geeft, Hertha BSC. Of gaf, want het is dikke viszlát voor hem.

Hertha BSC heeft de samenwerking met keeperstrainer Zsolt Petry beëindigd. De Hongaar deed in een interview homofobe uitspraken en liet zich negatief had uitgelaten over migranten.



Onhandige uitspraken Petry

Petry, die in de jaren 90 nog een seizoen onder contract stond bij Feyenoord, had zonder dat de Duitse voetbalclub daarvan op de hoogte was een interview gegeven aan de rechtse Hongaarse krant Magyar Nemzet. Daarin bekritiseert hij onder meer zijn landgenoot Peter Gulacsi, doelman van RB Leipzig, die zich inzet voor een vereniging die het homohuwelijk ondersteunt.



Hertha Berlin sack GK coach Zsolt Petry after he labeled the EU's immigration policy the "moral downfall" of "Christian continent" Europe. He also criticized Rasenballsport Leipzig keeper Peter Gulacsi for his support of the LGBT+ community in Hungary.https://t.co/6kggTR5kVl — Felix Tamsut (@ftamsut) April 6, 2021

Petry over Gulacsi

Petry zei in het interview dat hij niet begrijpt wat Gulacsi ertoe beweegt „zich voor homoseksuelen, travestieten en mensen met andere genderidentiteit in te zetten.” De 54-jarige keeperstrainer noemt zichzelf een conservatief, al zegt dat ook niet altijd zo heel veel, bewees zijn landgenoot die werd aangehouden na een mannenorgie.

Petry liet zich ook uit over het thema migratie. „Ik begrijp niet hoe Europa moreel zo diep kan zinken als nu. Europa is een christelijk continent. Ik zie de morele neergang die het continent overstroomt niet graag. Maar als je niet van migratie houdt ben je voor liberalen meteen een racist.”



Hungary’s Marcus Rashford? HU sportspeople almost never speak out on politics but Hungary & RB Leipzig keeper Péter Gulácsi has voiced support for “rainbow families”, implicitly criticising the govt’s recent effective ban on gay couples adopting, 5,000+ comments in a few hours.. pic.twitter.com/6hnGlVTg46 — Peter Murphy (@MurphyPeterN) February 23, 2021

Hertha BSC is not amused. „De gedane uitspraken komen niet overeen met de waarden die bij onze club gelden”, zegt Carsten Schmidt, voorzitter van de raad van bestuur van de Berlijnse club.



Hertha BSC trennt sich von Zsolt #Petry. Unsere Geschäftsführung hat sich nach einem dem Verein vorher nicht bekannten Interview dazu entschlossen, unseren Torwarttrainer mit sofortiger Wirkung freizustellen: https://t.co/PgIiYQechE ⬅️#HaHoHe pic.twitter.com/26bMDVDCXc — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 6, 2021

Keeper in de verdediging

Petry verdedigde zich nog in een verklaring: „Ik benadruk dat ik homofoob noch een vreemdelingenhater ben. Ook betreur ik mijn uitspraken over vreemdelingenpolitiek en ik bied mijn excuses aan aan alle mensen die hier hun toevlucht hebben gezocht en die ik hiermee beledigd heb.”



Op social media wordt gereageerd met regenboogvlaggetjes, maar ook met boze emoji’s. „Waar is het recht van vrije meningsuiting gebleven?”, vragen mensen zich af. Anderen snappen heel goed dat de voetbalclub afscheid neemt van de keepertraining. „Zijn waarden komen niet overeen met die van Hertha BSC.” Weer iemand anders begrijpt uberhaupt niet waarom Petry zich over zulke gevoelige zaken uitlaat. „Kon hij het niet gewoon bij sport houden?”



