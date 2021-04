Huisartsen platgebeld door mensen in verwarring over AstraZeneca

Het hele gebeuren, of zeg maar gerust ‘gedoe’, rondom AstraZeneca, roept heel wat vragen op. Zeker bij mensen die op het punt staan te worden gevaccineerd. En wat doe je met prangende vragen gerelateerd aan je gezondheid, behalve informatie googelen? Je huisarts bellen. Je bent niet de enige.

Huisartsen in het hele land zijn tijdens het paasweekeinde platgebeld door ongeruste mensen, na het overheidsbesluit om gedeeltelijk te stoppen met het coronavaccin van AstraZeneca. „Mensen zijn in verwarring, er zijn veel vragen van patiënten. De 60-plussers willen bijvoorbeeld weten of zij het vaccin nog krijgen. Anderen willen weten of het vaccinatieprogramma verdergaat. Niet alle vragen kunnen we beantwoorden, we wachten zelf ook op antwoorden”, laat een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten na een bericht van de regionale zender Omroep West.

Ook uiten mensen hun zorgen op social media. „Elk leven is er één. Ik zie het niet zitten om Russisch roulette te spelen, want als je nou net die ene bent die overlijdt…”



Elk leven is er één. Ik zie het niet zitten om russische roulette te spelen, want als je nou net die ene bent die overlijdt….. Zo'n rijk land als Nederland moet voor élke burger zorg dragen en andere vaccins inkopen. Het is crisistijd, zelf beslissen en niet EU. — Diana Roos (@DianaRoos16) April 6, 2021

Telefoondrukte huisartsen

Door de vele telefoontjes hadden sommige mensen moeite om een doktersassistent aan de lijn te krijgen. „Aan de telefoon was het ontzettend druk. Andere telefoontjes moesten wachten”, aldus de LHV. Voor zover bekend zijn er geen gevaarlijke omstandigheden ontstaan.

Huisartsen vaccineren met AstraZeneca

Huisartsen vaccineren onder anderen 63- en 64-jarigen met het vaccin van AstraZeneca. Momenteel gebeurt dat in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. In het zuiden is dat afgerond, de rest van het land is binnenkort aan de beurt. Die prikken gaan voorlopig gewoon door. Maar de huisartsen vaccineren ook mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas.

Daarnaast gaan ze op bezoek bij niet-mobiele mensen die zelfstandig wonen, om ze thuis te vaccineren. Deze mensen konden eerder niet naar een vaccinatielocatie komen. Het gaat niet alleen om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. In deze groepen mogen mensen die na 1960 zijn geboren het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet toegediend krijgen.

Andere mensen vragen zich af of je het vaccin kunt weigeren en daarna kunt wachten op een ander merk vaccin.



Hoe gaat het eigenlijk als je je niet wilt laten inenten met astrazeneca maar wel een oproep krijgt? Wordt dan ergens geregistreerd dat je niet komt zodat je op termijn een nieuwe oproep krijgt voor een ander vaccin? — Jenny Valk (@politiekinneder) April 2, 2021

Stopzetten

Medio maart was er al even een prikpauze met AstraZeneca. „Een verstandig besluit”, vonden de huisartsen toen.