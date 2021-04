Het is officieel: familie Meiland koopt villa van drummer Kensington

Goed nieuws voor de familie Meiland! Ze hebben een nieuw stekkie (zeg maar gerust stek) binnengesleept. En dat hebben ze niet van een onbekende gekocht. Niles Vandenberg, de drummer van Kensington, vertelde in de 538 Ochtendshow dat hij zijn villa in Noordwijk heeft verkocht aan de tv-familie.

„Ja dat was mijn huis ja, dat klopt”, zei Vandenberg, die op dit moment nog in het huis woont. „Ik heb dit huis een aantal jaren geleden gekocht en helemaal verbouwd met mijn vader en ja, nu net verkocht inderdaad.”

De drummer wist wel dat Martien Meiland voor een bezichtiging zou komen. „De makelaar zei dat er iemand langskwam die van wijn hield, dus toen wist ik voldoende.”

Vandenberg hoefde eigenlijk geen aanpassingen te verrichten, op één ding na, vertelt hij. „Alleen dat ik beneden het hok leeg haal voor de wijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Veel nieuws voor Meilandjes

De nieuwe villa is niet de enige recentelijke verandering voor de familie Meiland. Zo maakte dochter Maxime onlangs met een vrolijk filmpje bekend dat ze in verwachting is. Tijdens de kerstspecial van de familie maakte ze aan heel Nederland bekend dat ze graag nog een kind wil, en die wens lijkt dit jaar nog uit te komen. Maxime maakte het nieuws bekend met dochter Claire en vriend Leroy, aan het einde van het filmpje keken ze alledrie omhoog. „Dolgelukkig, trots en blij schuiven wij er een stoeltje bij”, staat er dan in de wolken geschreven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan is er nog mama Erica: die is sinds kort weer aan de man. Sander van Betten heet hij, en hij is privé-detective. Erica en Sander kennen elkaar vanuit de tv-wereld, waarin de privédetective ook werkzaam is. „We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter”, vertelt Sander aan Story. Verder wilde hij er niet veel details over kwijt, destijds: „Voor mij is het een privékwestie, dus daar ga ik verder weinig over zeggen.”

Wil je het gesprek met Vandenberg terugluisteren? Dat kan hier.