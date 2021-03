‘Zonnestudiobranche is over het hoofd gezien bij versoepelingen’

Waarom zou je wel weer naar de kapper en de nagelstudio kunnen, maar nog niet onder de zonnebank in een zonnestudio? Dat vragen de zonnestudiobranche en zonnebankliefhebbers zich ook af.



Klaar mee. Ik mis floaten en de zonnebank! En gewoon de zon en La Cantina natuurlijk. — xchielx (@michellecorbeau) March 10, 2021

De zonnestudiobranche is door de overheid over het hoofd gezien in de groep contactberoepen en hoort open te mogen. Dat kan ook veilig en dus is er geen reden om de fout niet recht te zetten, betoogde branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) in een kort geding.



We mogen nog niet onder de zonnebank: kort geding zonnestudiobranche om opening af te dwingen https://t.co/UWpfkgpsYc — Terry Arkesteyn (@arkesteyn_terry) March 19, 2021

De advocaten van de Staat stelden echter dat er gekozen is voor beperkte groepen bedrijven die wat meer mochten versoepelen en dat de zonnestudiobranche niet automatisch open mag omdat die bij een bepaalde groep hoort.

Volgens SVZ is het niet te begrijpen waarom een nagelstudio wel open mocht bij de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen, maar een zonnestudio niet. Zonnestudio’s vielen tot nu steeds onder de contactberoepen, maar deze keer niet en daar hadden ze wel op mogen rekenen. Ook zien ze niet in wat voor bezwaar er is tegen heropening, want klanten en personeel hoeven geen contact te hebben. Daarom is er volgens de branchevereniging minder risico op besmetting dan bij bijvoorbeeld de kapper. Het gaat tenslotte niet om een nieuwe versoepeling, maar om het rechtzetten van een eerdere misser.

Beperkt aantal versoepelingen

De overheid meent echter dat aan de eerdere indeling bij een groep bedrijven geen rechten kunnen worden ontleend. Er is namelijk gekozen voor een beperkt aantal versoepelingen, binnen door het OMT gestelde kaders. Lang niet alle bedrijven die daar binnen vallen mochten ook daadwerkelijk weer open, omdat de situatie rond het coronavirus eigenlijk geen ruimte voor heropeningen bood. Vanwege maatschappelijke druk is daar toch voor gekozen.

Daarnaast is iedere extra openstelling een extra versoepeling, hoe je het ook noemt. En ook al zouden alle zonnestudio’s veilig zijn, dan nog moeten mensen erheen wat tot meer reisbewegingen en contactmomenten leidt.

Reacties Twitter

Zonnestudioliefhebbers missen hun bezoekjes aan de zonnebank. Ze kunnen nu niet wachten tot de zon weer gaat schijnen en helpen zichzelf in de tussentijd met hulpmiddelen.



M’n schoonouders hebben een zonnebank, maar ik vergeet het eigenlijk te gebruiken🥲

Hier staat ook een selftan in de badkamer😂 — Sherida (@SheridavLeeuwen) March 25, 2021

Nog meer kort gedingen

De zonnestudio’s zijn niet de eerste beroepsgroep die in een kort geding heropening proberen af te dwingen. Eerder werden eisen van de horeca en de winkels al afgewezen. De rechter in het kort geding van de zonnestudio’s doet op 7 april uitspraak.