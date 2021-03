Deceptie voor dartslegende Van Barneveld bij terugkeer op televisie

De terugkeer van Raymond van Barneveld op televisie is uitgelopen op een deceptie. De Nederlandse dartlegende verloor in de tweede ronde, voor Van Barneveld de eerste ronde, van het UK Open van de Schot Alan Soutar. De onbekende darter won met 6-3.

Voor Van Barneveld was het zijn eerste wedstrijd op televisie sinds december 2019. Op zijn voorlopig laatste WK ging hij er op dramatische wijze uit in de eerste ronde tegen de Amerikaan Darin Young. Lang werd gedacht dat dat zijn laatste wapenfeit als darter zou zijn, omdat hij zijn carrière had beëindigd. In september 2020 maakte ‘Barney’ echter zijn comeback bekend.

Rentree Van Barneveld

In februari deed hij mee aan Q-School en veroverde vrij eenvoudig zijn tourkaart, waarmee hij officieel weer profdarter was. Nog in dezelfde maand pakte hij zijn eerste Players Championship-zege sinds 2014 en kwalificeerde zich daarmee voor de tweede ronde van de UK Open. Van Barneveld won het toernooi twee keer eerder.

Vooraf had Van Barneveld al veel zin in zijn rentree op televisie, al was het voor een lege zaal. „Natuurlijk is het jammer dat ik mijn comeback niet voor de fans in de zaal kan maken, maar ik weet dat er thuis veel mensen kijken en ik wil het goed doen voor hen”, zei de Hagenees bij het AD. „Het wordt geweldig om na zo’n lange tijd weer terug te zijn op een tv-podium. Al zal het in het begin misschien een beetje vreemd aanvoelen met de nieuwe omstandigheden.”

152-finish hoogtepunt voor matige Van Barneveled

Barney kende inderdaad even een koude start in Milton Keynes en kwam met 2-0 achter tegen de uitstekend spelende Soutar. De vijfvoudig wereldkampioen zag het even later 3-1 worden, maar smeet zich met een schitterende 152-finish terug in de wedstrijd. Vanaf een 3-2 achterstand kwam de flow er lekker in en werkte Van Barneveld zich naast Soutar.

De flow stopte daar echter meteen, want de relatief onbekende Soutar drukte door. Van Barneveld kreeg twee pijlen voor 4-4, maar miste en zag zijn Schotse opponent er 5-3 van maken. Hier wist de Nederlander niet meer van te herstellen. Met een gemiddelde van onder de 90 kwam Barney er niet aan te pas.