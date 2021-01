Om deze reden verdween de Chinese multimiljardair Jack Ma van de radar

De steenrijke Chinese zakenman en Alibaba-baas Jack Ma is al weken van de radar. Hij lijkt echter niet vermist, maar zich schuil te houden voor een boze Chinese overheid die in zijn nek hijgt.

De populaire en eigenzinnige zakenman is bekend oprichter van de grote handelsbedrijven Alibaba en Taobao. Hij liet zich eind oktober kritisch uit over het financiële plaatje in China. Hij noemde de markt ingezakt en niet innovatief. Daarnaast zouden volgens hem banken en verzekeraars teveel leunen op de steun van de overheid.

Jack Ma geliefd op social media

En juist die uitspraken werden niet goed ontvangen door de Chinese autoriteiten. Het bedrijf van Jack Ma, Ant Group, werd van de beurs gehaald. Dat terwijl het financiële bedrijf een belangrijke positie op de aandelenmarkt zou hebben. Ma’s ongecensureerde uitspraken wogen voor de Chinese president Xi Jinping te zwaar. Men weet dat het tegenspreken van de Chinese overheid een gedurfde daad is. President Jinping rekende af met de praatjes van de Alibaba topman.

Ma is geliefd op social media en bij het grote publiek, omdat hij niet terug deinst om zijn mening te geven. De miljardair werd op zijn dertigste succesvol en werkte daarvoor onder meer bij fastfoodketen KFC. En dat imago maakt hem populair. Hij transformeerde van ‘gewone burger’ tot een stinkend rijke Chinees met een vermogen van meer dan veertig miljard euro.

Inzage in gegevens

De waarde van Jack Ma z’n bedrijven is door alle ophef de afgelopen weken gedaald. Zelf duikt de miljardair onder, maar waar hij verblijft is onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat een topstuk van een groot Chinees bedrijf door de overheid wordt aangepakt. Meestal worden deze beschuldigd van corruptie. Wat president Xi voor deze populaire zakenman in petto heeft, is nog de vraag.

Volgens The Wall Street Journal eisen Chinese autoriteiten inzage in gebruikersgegevens van klanten. Multimiljardair Ma zou hier weerstand tegen bieden.

