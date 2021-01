Voetbal gaat door tijdens de avondklok, andere topsporten niet

Het voetbal gaat ondanks de avondklok door in de late uurtjes. Het profvoetbal wordt gezien als vertier en houdt de mensen thuis. Andere sporten, waarin nog competitie wordt gespeeld, houden wel rekening met de avondklok.

De wedstrijden in het betaalde voetbal blijven ook gedurende de periode dat de avondklok geldt in de avond gespeeld worden. De KNVB gaat niet schuiven met de aanvangstijdstippen, iets wat in andere Nederlandse topsportcompetities wel gebeurt. De overheid heeft de sportbonden de ruimte gegeven om zelf te bepalen of het noodzakelijk is om tijdens de avondklok wedstrijden te laten spelen.

Voetbal heeft positieve impact

Volgens de KNVB is daar in het profvoetbal sprake van. „De regel vanuit de overheid is dat ‘als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet’ dat is toegestaan. Dat geldt dus voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs, maaltijdbezorgers, journalisten, mensen die voor tv-programma’s of in ploegendiensten in fabrieken werken en ook voor professionele sporters.”

De bond benadrukt dat de wedstrijden in het betaalde voetbal een positieve impact op de samenleving hebben. Uit onderzoek blijkt dat ruim 10 miljoen Nederlanders de duels in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie volgen, live of in samenvatting. „Daarmee amuseert het dus veel mensen die in de avond thuis (moeten) zitten. Wie doe je een plezier met middagwedstrijden?”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Ook inspireert het de jeugd om te blijven bewegen en sporten binnen de coronabeperkingen, wat een positieve invloed heeft op de volksgezondheid, op korte en lange termijn.”



De avondklok gaat morgen in en duurt tot 10 februari. Tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s nachts mag je alleen naar buiten als dat strikt noodzakelijk is.

Wedstrijden tijdens de avondklok

De avondwedstrijden in de Eredivisie die staan gepland en blijven staan: PSV – RKC Waalwijk, Heracles – SC Heerenveen, Fc Emmen – PSV, FC Groningen – ADO Den Haag, RKC Waalwijk – Fortuna Sittard, VVV-Venlo – Vitesse, SC Heerenveen – Feyenoord, Ajax – Willem II, Fortuna Sittard – Willem II, Vitesse – RKC Waalwijk, Fortuna Sittard – Heracles, FC Emmen – AZ en SC Heerenveen – Vitesse.



‘Beslissing is niet ongewoon’

De KNVB heeft in samenspraak met de clubs de wedstrijden zoveel mogelijk gespreid, zodat alle duels live op televisie te zien zijn. Zo beginnen op zaterdag de wedstrijden om 16.30, 18.45, 20.00 en 21.00 uur. Volgende week is ook een midweekse speelronde met veel avondduels. „Het tenietdoen van de huidige spreiding van de wedstrijden kan de sector een nieuwe financiële strop opleveren”, aldus de KNVB. „Competities in andere landen gaan nu ook door. Dus deze beslissing is niet ongewoon.”

Volleyballers respecteren avondklok

Vrijwel alle volleybalwedstrijden van komend weekeinde in de eredivisie zijn vervroegd vanwege de avondklok. De Nederlandse bond Nevobo heeft de clubs uit de hoogste afdeling gevraagd de avondklok te respecteren, hoewel ze vallen onder de uitzondering voor de topsport. De meeste ploegen hebben daar gehoor aan gegeven.



De meeste sportbonden roepen de clubs op om zoveel mogelijk te trainen en spelen voordat de avondklok ingaat. Ook in de hoogste Nederlandse basketbalcompetitie staan voor komend weekeinde diverse avondwedstrijden op het programma. In de Korfbal League zijn de wedstrijden vervroegd vanwege de avondklok.

Hockeybond KNHB roept de clubs uit de hoofdklasse op om oefen- en competitiewedstrijden zoveel mogelijk te spelen voordat de avondklok ingaat. Als het niet anders kan, mogen de duels wel na 21.00 uur ’s avonds gespeeld worden.

