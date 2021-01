Oh no: toch geen covid-cash bij positieve test Verenigd Koninkrijk

Het klonk al bijna een beetje te mooi om waar te zijn: 500 pond (562 euro) als beloning voor een positieve coronatest in het Verenigd Koninkrijk. En dat is het dan ook.

Hoewel Britse media vanmorgen anders kopten, hebben Britse autoriteiten nog helemaal geen plannen om op grote schaal burgers te betalen die positief testen op het coronavirus. Dat benadrukte de woordvoerder van premier Boris Johnson na berichten over zo’n ‘cash voor covid’ plan. Dat zou volgens kranten bedoeld zijn om mensen in het Verenigd Koninkrijk aan te moedigen om zich te laten testen als ze klachten hebben.

Britain's environment minister said on Friday no decision had been taken on plans to give everyone who tested positive for COVID-19 a payment after newspapers reported people could be given 500 pounds ($683.75) to incentivise them to take tests.​ https://t.co/W7JPmxPShT

— Reuters Health (@Reuters_Health) January 22, 2021