Finale Slimste Mens is dáár, na de laatste uitvaller te hebben uitgelachen

Het succesvolste seizoen van De Slimste Mens is aangekomen bij de finale en wat voor eentje! Een finale met de slimste mens sinds 2012 en met twee publieksfavorieten.

De Slimste Mens is aan een triomftocht bezig. De halve finale zorgde gisteravond opnieuw voor een recordaantal kijkers, 2,7 miljoen. En dat op NPO 2.

Slimste Mens naar een finalerecord?

De uitzending van vanavond, om 20.45 uur, kan weleens een record aantal kijkers naar een finale van de zo populaire kennisquiz opleveren. De Slimste Mens bokst op vrijdagavonden op tegen Flikken Maastricht en The voice of Holland, maar de kijkersschare is trouw. Bovendien heeft de allesbeslissende ronde drie aantrekkelijke kanshebbers op de eindoverwinning: cabaretier Andries Tunru, tv-maakster Emma Wortelboer (gisteravond de slimste van de dag) en Snollebollekes-zanger Rob Kemps.



Emma Wortelboer naar finale De Slimste Mens omdat ze alles over Akwasi weet. https://t.co/amblYxxdgU — TPOok (@tpooknl) January 22, 2021

Tijl Beckand als laatste uit Slimste Mens

Wortelboer en Kemps lieten hun laatste concurrent, televisie- en theatermarker Tijl Beckand, vlak voor de eindstreep achter zich. Andries Tunru had gedurende de zes weken Slimste Mens het allerbeste gescoord, waardoor hij een directe plek in de finale verdiende. Tunru werd zeven keer achter elkaar de slimste mens van de dag. Dat presteerde niemand eerder. Ook Frank Evenblij en radiomaakster Caroline Brouwer schopten het dit jaar ver, maar mogen geen plekje op het podium innemen.

Favoriet Tunru plaatste overigens een aardige tweet over de finale. In zijn bericht kun je zien hoe de studio van De Slimste Mens er in werkelijkheid uitziet.



Morgen gaat 't gebeuren. De -wat mij betreft- droomfinale tegen de waanzinnige Emma "Willie" Wortelboer en de hilarische Rob "Studiebollekes" Kemps. 'k Heb d'r zo ommeunig veel zin an. #deslimstemens pic.twitter.com/tnQh6Y5Z74 — Andries Tunru (@AndriesTunru) January 21, 2021

Publiekslievelingen halen het

Wie social media volgde, kon merken dat Rob ‘Snollebollekes’ Kemps en Emma Wortelboer publiekslievelingen van de kijkers van De Slimste Mens zijn geworden. Dat de twee een berg kennis in het hoofd hebben om U tegen te zeggen, dat hadden velen niet verwacht. Kemps en Wortelboer ontpopten zich verder ook als leuke kandidaten. De gortdroge Snollebollekes al helemaal. De Brabander kwam maandag al de finaleweek binnen en moest dus nog eens vier hele afleveringen overleven. Emma Wortelboer vertelt volgende week aan Metro hoe zij haar deelname heeft ervaren. Dat interview is vrijdag 29 januari te lezen.



Opluchting na exit Tijl Beckand

Dat juist Tijl Beckand als laatste kandidaat het strijdtoneel van De Slimste Mens moest verlaten, leidde tot gejuich in vele huiskamers. Twitteraars lachten hem in letters uit. Zijn gedrag werd enkele dagen behoorlijk irritant gevonden. Zo rolde hij over de vloer toen hij na lang nadenken een goed antwoord wist te geven. Dat hij Snollebollekes onsportief gedrag verweet, werd hem vooral niet in dank afgenomen. Dat was ongetwijfeld grappig bedoeld, maar het pakte totaal verkeerd uit. Hoe dat ging lees je hier.



Nog steeds aan het nagenieten dat #tijlbeckand er uit is #slimstemens — Rens de Haan (@rens_haan) January 22, 2021



Dag #tijlbeckand blij dat je niet in de finale zit. Wat een #irritant mannetje ben jij zeg. Je bent NIET de#slimstemens — Lukje Broersma (@Luckyluk62) January 22, 2021



Reeds bij de intro was de stand 100 tegen 0 voor de ijzersterke @emmawortelboerr met haar vlijmscherpe opmerking naar #tijlbeckand toe! Karma is a bitch in #deslimstemens en deze dame heeft me alle afleveringen aangenaam verrast! Door haar ben ik blijven kijken! Hoop dat je wint! pic.twitter.com/qe0O4R74BY — Nicole van den Broek (@NicoleBroek1) January 21, 2021

Tijl weer normaal in De Slimste Mens

Opvallend genoeg was Tijl Beckand gisteravond veel normaler qua gedrag. Nadat hij met Rob Kemps voor een laatste plek in de finale van De Slimste Mens had gestreden en aan het kortste eind had getrokken, feliciteerde hij Snollebollekes van harte. Beckand gaf bij het beslissende onderwerp zangeres Janis Joplin overigens wel tien goede antwoorden. Drie bleken er maar goed te zijn. Kemps kopte zijn finaleplaats met ‘flowerpower’ simpel binnen.

Zo kreeg Tijl Beckand toch nog complimenten op de valreep.



#tijlbeckand speelde het spel #deslimstemens zoals het hoort. Fanatiek en met humor. Hij feliciteerde #robkemp #snollebollekes met zijn overwinning. Zo hoort het #chapeau. Een van de beste afleveringen ooit — Disintegration (@RonLoont) January 22, 2021

De halve finalist reageerde op alle negatieve reacties maar één keer. En die reactie was grappig.



Check even deze profielfoto in combi met de tweet. Mijn avond is weer goed! 😆 https://t.co/FCgSXf8DXA — Tijl Beckand (@TijlMTBeckand) January 21, 2021

Wie volgt Astrid Kersseboom op?

Andries Tunru, Emma Wortelboer of Rob Kemps. Eén van hen wordt de slimste mens editie 2020/2021. Zij kraken de hersenen onder leiding van presentator Philip Freriks en enig jurylid Maarten van Rossem. Freriks en Van Rossem zijn er sinds 2012 al bij.

De laatste tien winnaars van het programma waren Astrid Kersseboom, Marieke van de Zilver, Rob Hadders, Peter Hein van Munnigen, Roelof de Vries, Sander Schimmelpenninck, Diederik Smit, Angela de Jong, Klaas Dijkhoff en George van Houts.

