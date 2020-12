Quincy Promes bij Ajax weer terug op het trainingsveld

Quincy Promes heeft vandaag weer meegetraind bij Ajax. De aanvaller, die zondag werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, voerde daarvoor gesprekken met trainer Erik ten Hag en de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars.

Promes maakt mogelijk zondag weer deel uit van de Ajax-selectie voor de competitiewedstrijd uit bij ADO Den Haag.

De 47-voudig international van Oranje werd dinsdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen gronden om het voorarrest van Promes te verlengen. De voetballer blijft wel verdachte in de zaak.

Promes gearresteerd

Promes (28) werd zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij, die in juli plaatsvond in een loods in Abcoude. Zaterdagavond had hij nog gespeeld tegen PEC Zwolle en gescoord. Bij de steekpartij liep een familielid van de voetballer onder meer zeer ernstig knieletsel op. De verdenking tegen Promes luidt „mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg”. Daarop staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.



Quincy Promes back on the training pitch.#adoaja — AFC Ajax (@AFCAjax) December 17, 2020

De Amsterdammer ontkent dat hij iemand heeft gestoken. Promes vertelde dat gisteren ook in een telefonisch gesprek met Ten Hag. „Hij ontkende iedere betrokkenheid. In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, aldus de trainer van Ajax. „We steunen hem, zo staat de hele kleedkamer erin. We zorgen dat we er voor hem zijn, maar hij moet zelf ook over de streep komen. Je bent altijd voetballer, ook als je buiten de poorten van Ajax bent. Dat gesprek zullen we met hem voeren.”

Flauwe grappen

Op social media, vooral onder bovenstaande tweet van Ajax zelf, is de flauwe grappen-parade losgebarsten. Verwijzingen naar ‘steek’ en ‘mes’ worden zoveel gemaakt, dat de originaliteit ver te zoeken is. „Ziet er weer scherp uit!”, meldt twitteraar Erik, die overigens zelf Schopman heet. „Go kill em bro! Oh wait..”, zegt een ander. „Hij snijdt door de defensie als een mes door boter”, heeft Rudy bedacht. „Kan niet wachten op zijn mooie steekpasses”, blikt de twitteraar met de bijzondere naam DR vooruit.

Topduels na 1 januari

Zonder Promes won Ajax gisteravond de (bizarre) bekerwedstrijd tegen FC Utrecht met 5-4. De ploeg van Ten Hag is koploper in de Eredivisie en speelt voor de winterstop nog uitwedstrijden tegen ADO en Willem II. In januari worden pas de eerste topduels van het seizoen door de Amsterdammers afgewerkt: Ajax – PSV (10 januari), Ajax – Feyenoord (17 januari) en AZ – Ajax (31 januari). In de Europa League komt Ajax in februari, met of zonder Promes, uit tegen het Franse Lille.

