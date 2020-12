Dankzij rokende Gorinchemse leeft 88-jarige overbuurman nog

Dat roken schadelijk voor de gezondheid is, weten we allemaal. Toch kan een sigaretje soms ook levens redden, blijkt wel uit het verhaal van een wijkagent.

„De lamellen zijn nog dicht… Dat is gek”, moet de vrouw uit Gorinchem hebben gedacht toen ze op haar balkon een sigaretje deed. Normaal gesproken ziet ze altijd tijdens haar dagelijkse ochtendportie nicotine hoe haar 88-jarige buurman de krant leest, maar gisteren niet. Ze besloot de politie te bellen, het zat haar niet lekker. Indirect haar sigaret en haar onderbuikgevoel heeft waarschijnlijk het leven van de overbuurman gered.

Slot open frezen

Een wijkagent uit Molenlanden die die dag in Gorinchem bijsprong, omdat er veel meldingen in de stad waren, ging poolshoogte nemen. De agent belde meermaals aan, maar een reactie bleef uit. „Ik stelde een onderzoek in de bewuste flat in. Ik freesde het slotgat uit en liep door de woning heen. Op de wc trof ik de meneer van 88 jaar aan met verminderde ademhaling”, schrijft de diender op Instagram.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hierna werd onmiddellijk een ambulance gebeld. „Dankzij deze meldster is deze man met hartslag en ademhaling overgebracht naar het ziekenhuis.’’

‘Mooie bos bloemen’

Graag wil de agent ook nog even dit kwijt. „Fantastisch dat er mensen zijn die elkaar in de gaten houden en voor elkaar zorgen.’’ Naast zijn persoonlijke bedankje hoopt de wijkagent dat de vrouw een mooie bos bloemen krijgt, al zet hij er niet bij waar de bos naartoe kan. ‘Roken redt levens’

„Roken toch nog ergens goed voor”, reageren mensen onder het bericht, gevolgd door een huilen van het lachen-emoji. En: „Mooi! Dat gebeurt niet vaak, dat door roken iemands leven gered wordt.”

Lees ook: Weer lawaaiprotest van ‘potten-en-pannen-bende’: ‘Takkeherrie’