Brussel: EU-landen beginnen met vaccineren op 27, 28 en 29 december

Het zal niet lang meer duren voordat de eerste mensen in ons land het coronavaccin toegediend krijgen. Vandaag maakte Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, namelijk bekend dat EU-landen eind december kunnen beginnen met vaccineren.

„We beschermen onze burgers samen”, twittert ze.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft zeer waarschijnlijk aanstaande maandag de goedkeuring voor het eerste coronavaccin. Binnen twee dagen daarna wil de Europese Commissie het vaccin toelaten op de markt, zodat het vanaf tweede kerstdag verspreid kan worden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Vaccinaties al van start in andere landen

In zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten zijn al mensen gevaccineerd. De Britse Margaret van 90 was in Engeland de eerste die het vaccin toegediend kreeg. Bij onze overburen werd het coronavaccin eerder goedgekeurd dan in de rest van Europa, volgens premier Boris Johnson dankzij de Brexit.

Rusland en China zijn eerder al begonnen met inentingscampagnes met plaatselijk ontwikkelde vaccins. De testperiodes daarvoor zijn echter nog niet helemaal doorlopen en het is onzeker hoe veilig en effectief die vaccins zijn.

Kwetsbare groepen

Er is nog geen volledige duidelijkheid over hoe de vaccinatiecampagne in ons land zal verlopen. Volgende week pas komt het ministerie van Volksgezondheid met meer informatie over wanneer Nederland start gaat met de vaccinatiecampagne, zegt een woordvoerder. Eerder werd gezegd dat Nederland op 4 januari zou beginnen met vaccineren.

Dinsdag benadrukte coronaminister Hugo de Jonge dat het vaccineren „niet valt of staat met een week eerder beginnen”, maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop. Wat wel duidelijk is, is dat mensen uit kwetsbare groepen het vaccin als eerst krijgen. Denk aan ouderen, mensen met een ziekte of bijvoorbeeld bewoners van een verzorgingstehuis.

Lees ook: Macron, ex-koning Spanje en minister VS testen allemaal positief