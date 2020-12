Darters ‘moeten’ met kerst in hotel blijven, ‘moeilijk om familie achter te laten’

De chaos lijkt te zijn uitgebroken in het Verenigd Koninkrijk. Er worden voedseltekorten verwacht voor kerst, de vliegreizen worden belemmerd en nu moeten de darters ook nog eens in het hotel blijven met kerst.

De deelnemers aan het WK darts in Londen wordt ten zeerste aangeraden tijdens de vrije kerstdagen in het spelershotel te blijven. Die oproep volgt nadat er delen van Engeland waaronder de hoofdstad strengere maatregelen in werking zijn getreden vanwege een nieuwe variant van het coronavirus.

De Professional Darts Corporation (PDC) deed de oproep aan de buitenlandse deelnemers, onder wie nog vijf Nederlanders. „Het lijkt erop dat de meesten ons advies volgen”, liet algemeen directeur van de PDC Matthew Porter weten. Als de darters toch beslissen om naar huis te gaan, dan doen ze dat volgens Porter „op eigen risico”.

Lees ook: Deze darter verkleedde zich als The Grinch tijdens dit WK, en niet zonder reden

The grinch has arrived as Mr Peter Wright at the Ally Pally pic.twitter.com/Va2PQLbpvx

Voor darters uit een groot aantal landen is het al niet meer mogelijk voor de kerst naar huis af te reizen nu er met name op het Europese vasteland reisbeperkingen zijn ingesteld. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen was zondagochtend naar Nederland vertrokken, maar besloot nog diezelfde dag terug te keren naar Londen uit vrees dat dat later niet mogelijk is. „Oke, dus ik spendeer de kerstdagen in Londen, met de nieuwe regels van vandaag. Heel moeilijk om m’n familie achter te laten, maar ze begrijpen het en steunen me in deze beslissing”, schrijft Van Gerwen op z’n Twitter.

So sorry you can’t spend it with your family.

Win the world championships and take the trophy home as a present for the kids 🏆 💚 🎯

— 🎯✨Richard Stanway ✨🎯 (@Richard_Stanway) December 20, 2020