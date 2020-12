Chaos in Verenigd Koninkrijk: vrees voor voedseltekorten met kerst

Door de komst van een nieuw virus raakt het Verenigd Koninkrijk steeds meer geïsoleerd. Het stilliggende vliegverkeer leidt tot overvolle vliegvelden en het vrachtverkeer komt mede door de Brexit tot stilstand.

Volgens Britse media vrezen de Engelsen voor voedseltekorten. Vandaag houden premier Boris Johnsen en zijn regering een crisisoverleg over de chaotische situatie. Steeds meer Europese en niet-Europese landen verbieden het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Reden daarvoor is de nieuwe en besmettelijke variant van het coronavirus.



Those tossers calling Covid the 'China Virus'… now the new strain is from the UK, are they gonna call it the 'Britain Virus'?#COVID20 #COVIDIOTS #FarRight pic.twitter.com/lZaTPj9rCQ — El Christo (@ElRaynerista) December 21, 2020



Ik ben geen complotdenker, verre van. Maar nu begin ik te twijfelen.

het Verenigd Koninkrijk was het 1e land dat massaal vaccineerde, en plots is er een gemuteerd virus.

Op zijn zachts gezegd, merkwaardig — Valentine (@VALENTiNE_1_) December 20, 2020

Frankrijk blokkeert

En dat betekent volledige isolatie voor de Britten. Naast het vliegverkeer wordt ook het vervoer van goederen getroffen. Dat komt onder meer doordat Frankrijk 48 uur lang geen vrachtverkeer uit het Verenigd Koninkrijk toelaat. Dagelijks steken duizenden vrachtwagens via de Eurotunnel het Kanaal over. De haven bij het Franse Calais is voor de Britten een van de belangrijkste doorgangsposten voor alle import en export. Sinds zondagavond rijden er geen Eurotunnel shuttle-treinen meer. Ook de haven van Dover is gesloten voor al het vertrekkende verkeer. Simpel gezegd kom je het Verenigd Koninkrijk dus wel in, maar niet meer uit.

De Fransen laten alleen goederenvervoer door waarbij de lading niet wordt begeleid door mensen. Dat betekent dat de goederen per schip worden vervoerd en de vrachtwagenchauffeur achterblijft. Duizenden vrachtwagenchauffeurs kunnen nu niet meer terugkeren naar de EU.

Voedseltekorten

Volgens The Guardian belemmeren Franse en Belgische maatregelen de aanvoer van levensmiddelen en andere producten. De afgelopen 48 uur is het chaos bij de havens en het aanwezige vrachtverkeer. Volgens Sky News lijkt het er nu op dat de beperkingen nog langer gaan duren en dat kan leiden tot tekorten in de supermarkten.

De afgelopen dagen rommelden het al bij de havens. De Brexit zorgt er namelijk voor dat bedrijven voorraden opbouwen vanwege de drukte rond de kerst. Dat leidde tot lange files aan beide kanten van het Kanaal.

Vliegverkeer

Ook de vliegreizen vanuit het Verenigd Koninkrijk worden belemmerd. Ondertussen is het vliegverkeer naar Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Italië, Ierland en Finland opgeschort. Maar ook landen buiten Europa laten vliegverkeer uit het Verenigd Koninkrijk niet binnen. Onder meer Canada, Argentinië, Chili, Colombia en Peru kondigden deze maatregelen aan.



Dutch residents can return to the Netherlands by train, car or ferry. When you return to the Netherlands you should self-quarantine for 10 days: https://t.co/RfK4pOwPqL

Keep following our site for the most recent information, including: https://t.co/WyShBGAAr1

^TB — Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) December 20, 2020

Lees ook: Spoedoverleg over virusmutatie, EU-landen bespreken stilleggen verkeer met VK