Vrolijkste BOA van Nederland schreeuwt het uit: ‘Ik ben Peter van de Anderhalvemeter’

Bewapend met een gele en rode kaart en z’n grote lach, helpt de allervrolijkste BOA van heel Nederland het winkelend publiek in Waalwijk een handje op de markt.

Je hebt boa’s en je hebt BOA Peter van de Anderhalvemeter. Ook wel: de Bijzonder Oplettende Artiest. Met zijn fluitje en mini-megafoon, z’n gele en rode kaart én z’n anderhalvemeterstok staat hij sinds augustus al elke woensdag in Waalwijk om mensen te helpen bij het sociale distantiëren en ze, op ludieke wijze, erop te attenderen als ze het niet helemaal goed doen. „Als mensen zeggen: ik heb het bord niet gezien, tover ik een plastic bordje tevoorschijn. Nu zie je het bordje wel, zeg ik dan.”

Jack, de vrolijkste man van Nederland

Peter is eigenlijk straatartiest Jack Houben uit Weert. „Met de vrolijkste man van Nederland”, roept hij olijk door de telefoon als je hem belt. Is-ie altijd zo vrolijk? Nou, eigenlijk wel, ja, denkt hij hardop, „en natuurlijk de laatste maanden iets minder dan normaal, maar we blijven altijd optimistisch.” Zijn tipje voor mensen voor wie het glas even halfleeg is, of gewoon heel erg leeg: „hang de slingers zelf op en laat ze lekker hangen.” Het zelf dus een beetje leuk maken, „we kunnen wel tegen de kar blijven schoppen, maar daar schieten we toch niets mee op.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Peter van de anderhalve meter' trekt kaarten op Waalwijkse markt /via @NOS https://t.co/463CRrb4Nw — marlene drouen (@marlenedrouen) December 18, 2020

Margriet is er even niet

Hij houdt van interactie en van een kwinkslag. „Met woordjes van alles verdraaien, verleggen en rijmen. Ik ben Peter van de Anderhalvemeter zeg ik dan, en mijn vrouw Margriet die is er niet, want die interesseert het niet.” Het werkt goed, „ik heb de lachers op m’n hand.”

En de niet-lachers, en/of de mensen die ‘de hele corona maar een griepje’ vinden? Tja, haalt hij door de telefoon heen z’n schouders op. „Je moet iedereen in z’n waarde laten natuurlijk, maar als ze echt een beetje moeilijk beginnen te doen, zeg ik: prima, je kunt kiezen tussen een echte boa of mij. Bedenk wel dat ik jou een smiley geef, en zij jou iets anders.” Want boetes uitdelen kan hij natuurlijk niet, al deelt hij wel bonnetjes uit. „Van de Action, Hema, Jumbo…”

Lees ook: Beppie houdt met haar lengte Limburgse studenten op afstand (1,48m)

BOA

‘Peter’ maakt de markt van Waalwijk op z’n geheel eigen manier veilig. Eerder deed Jack dat al in steden als Amstelveen, Dordrecht en Deventer, „al was m’n outfit toen nog wat clownesker.” Nu gaat hij piekfijn gekleed als BOA. „In het blauw natuurlijk.” De broek is een echte politiebroek uit de jaren zeventig en de bloes is gewoon van een goedkoop winkeltje, verklapt hij, evenals z’n witte manchetten. „Alles een beetje bij elkaar gezocht.”

Om z’n middel bungelt van alles, of in elk geval „twee ouderwetse patroontasjes, weet je wel” waar een rode en gele kaart inzitten en eentje met z’n uitschuifbare telescoopstok. Preciés anderhalve meter, grijnst hij, „mensen kijken altijd vol verbazing als ik dat hele ding uit dat kleine tasje van vijftien bij vijf bij vijf haal. Centimeters dus.”

Om daarna nog verbaasder te reageren als ze zien dat ze toch echt niét anderhalve meter afstand houden, als hij dat ding naast ze houdt. „Wauw, zeggen ze dan, dat is toch meer dan we dachten…”

Rode kaart, Peter?





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moet niet gekker worden. Peter houdt u aan de 1,5 meter. Live in het journaal Posted by Jack Houben on Thursday, December 17, 2020

Met z’n fluitje en kleine megafoon roept hij op straat dingen als: ‘U mag niet in die richting lopen’. „Omstanders reageren daar dan ook op en zetten degene die fout loopt vriendelijk op z’n nummer.” En dan komt ook Peter er nog aan, met z’n gele en rode kaarten. Als ze in discussie met de BOA gaan, trekt hij subiet de gele. „Daarna lopen ze altijd de goede kant uit. Met een glimlach, mooi toch?” De rode trekt-ie zelden. „Ik kan ze moeilijk van het veld sturen.”

Bijna iedereen reageert positief op de goedlachse BOA, „ik onthoud alleen nooit wat mensen allemaal zeggen”, en boa’s zelf? Over het algemeen ook goed, „potverdomme zeggen sommigen, konden wij het ook maar op deze manier doen, Peter.” Hij wil nog even een dikke pluim geven aan de gemeente Waalwijk, die „dit ludieke handhaven” tegenover het echte werk inzet, „dat mag best gezegd worden.”

Duim omhoog

Normaal gesproken zou hij nu als ijsmeester op een Duitse kerstmarkt staan en de dagen schaatsen doorbrengend. Het kan verkeren. Ook toen hij tig jaar geleden een stuk van z’n duim afzaagde, toen hij als komisch goochelaar in het wintercircus werkte en z’n decortje wilde verbouwen. Dat was inderdaad even wat minder om te lachen, beaamt hij, maar Jack zou Jack slash Peter slash „hoe je me ook maar wil noemen” niet zijn, als hij niet wat anders zou bedenken. „En toen werd ik ballonnenentertainer.” Maar let wel: „niet zo’n goedkope ballonnenclown, hoor.”

Inmiddels is hij al 25 jaar straatartiest en wordt hij door onder andere gemeentes, markten en winkelcentra geboekt. „Ik hoop in deze barre tijden een lach te toveren op ieders gezicht en natuurlijk mensen te wijzen op de RIVM-regels.” Streng doch heel vrolijk. Tot de laatste woensdag van het jaar staat Peter van de Anderhalvemeter in Waalwijk en wat het nieuwe jaar voor deze opgewekte artiest brengt? „Hopelijk weer heel veel normale optredens.” Al is hij best een beetje van Peter van de Anderhalvemeter gaan houden. „Ik zal hem straks nog missen ook.”