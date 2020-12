‘100 miljoen Amerikanen ingeënt in eerste kwartaal van 2021’

Zo’n 100 miljoen Amerikanen zullen in de eerste drie maanden van het komend jaar worden ingeënt tegen corona. Dat zegt een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse vaccinatiecampagne ‘Operatie Warp Speed’.

De adviseur, Moncef Slaoui, zei tegen nieuwszender Fox News dat de Amerikaanse overheid deze maand 40 miljoen doses hoopt toe te dienenen nog eens 50 tot 80 miljoen doses in januari.

Niet gerust

Arts en adviseur Slaoui zei dat zo’n 75 tot 80 procent van de Amerikanen moet worden ingeënt om groepsimmuniteit tegen het coronavirus te bewerkstelligen, maar is daar nog niet gerust op. „Het is cruciaal dat de meeste Amerikanen besluiten zich te laten vaccineren”, zei hij. „We zijn heel bezorgd over de twijfel die we zien.”

Zondag verlieten de eerste drie vrachtwagens met coronavaccins in alle vroegte de Pfizer-fabriek in de plaats Kalamazoo in de staat Michigan. Gemaskerde medewerkers van Pfizer hadden de dozen met vaccins even daarvoor gekoeld met droogijs en in de trucks geladen. De vrachtwagens reden daarop weg met een escorte van gepantserde beveiligingsauto’s.

Vertraagd

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech werd vrijdagavond goedgekeurd voor de markt door de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA. Maar president Donald Trump heeft gezegd dat dat volgens hem een week eerder al zou hebben gekund. Het is niet de eerste keer dat de president heeft beweerd dat de FDA de goedkeuringsprocedure heeft vertraagd.

FDA-chef Steve Hahn wees het verwijt van Trump tegenover nieuwszender ABC resoluut van de hand. „Wij denken niet dat dit een week eerder had gekund”, aldus Hahn. Hij wees erop dat de FDA zorgvuldig de procedures heeft gevolgd en zei dat hij veel vertrouwen heeft in de beslissingen van de medicijnenautoriteit.

De corona-epidemie kost momenteel dagelijks zo’n 2400 Amerikanen het leven. Volgens de officiële cijfers zijn de VS het zwaarst getroffen land ter wereld. Bij meer dan 16 miljoen mensen in de VS is al een besmetting met het dodelijke longvirus vastgesteld, van wie er tot nu toe al bijna 300.000 zijn overleden.

