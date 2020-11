Niet Irma Sluis of de Sluizenmoeder: zo heet de grootste zeesluis wél

Dan kun je uit een allerhande aan originele sluisnamen kiezen en wordt het uiteindelijk Zeesluis IJmuiden. Fans van gebarentolk Irma Sluis balen.



Toch niet de Irma Sluis.

Shit! — AJ (@Arnadjan) November 24, 2020



I’m not saying Dutch people are sometimes a bit lacking in wit and imagination, but there was a big national competition to name the new zeesluis (sea lock) in IJmuiden, and after months of debate the winner was…. “Zeesluis IJmuiden” 😂

pic.twitter.com/G6oBxosSVY — Ben Coates (@bencoates1) November 24, 2020

„Ik zal niet zeggen dat het Nederlanders ontbreekt aan een beetje verbeeldingskracht…”, schrijft iemand op Twitter. Maar het is natuurlijk wel een beetje een saaie naam, al staat-ie wel precies voor wat het is: Zeesluis IJmuiden. Overigens nog best lastig om die naam snel achter elkaar te zeggen. Zeesluis IJmuiden. Zeesluis IJmuiden.



De nieuwe zeesluis bij IJmuiden had een nieuwe naam nodig: Opties waren:

– Irma Sluis

– Sluizenmoeder

– Sluisje McSluisface

– en vele, vele anderen Wat is is het geworden????????: Zeesluis IJmuiden Really….. Waarom hou je überhaupt een wedstrijd…. — Marijn Pool (@IcyPalm) November 24, 2020

JeSluisZeesluis

Zeesluis IJmuiden dus. Dat is de naam die de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden heeft gekregen. Nederlanders mochten meedenken over de nieuwe naam, maar suggesties als De Irma Sluis, verwijzend naar doventolk Irma Sluis, Sluisje McSluisface en De Sluizenmoeder, haalden het niet.

Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is het duidelijk. „De naam Zeesluis IJmuiden is precies wat het is: gelegen in IJmuiden vormt de sluis de komende 100 jaar de toegangspoort tot het Noordzeekanaalgebied en de havens van Amsterdam. Een belangrijke sluis, met een glasheldere nieuwe naam.”

Op social media vinden mensen het vooral een erg saaie naam. Verslaggever Olav Koens noemt het zelfs „een grove schande.” Ook hij was helemaal voor de Irma Sluis.



Wat een ideeënwerelden überhaupt. “Zeesluis IJmuiden”. pic.twitter.com/nAV2jPbUlo — Antonie Fountain – fka @antonie (@antoniefountain) November 24, 2020

Selectie

In totaal kwamen er ruim vijfduizend reacties op de oproep van Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen om mee te denken over een naam. Daaruit heeft de gemeente een selectie gemaakt. Een jury bestaande uit nabije buren van de zeesluis bepaalde de top 5 en burgemeester en wethouders van Velsen kozen daar Zeesluis IJmuiden uit.



aanleg van de zeesluis (o.a. Rijk, provincie, gemeente Amsterdam), die een voorkeur hebben uitgesproken. Tot slot heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen de naam ‘Zeesluis IJmuiden’ uit de top 5 gekozen. ^CK 2/2 — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) November 24, 2020

Op sociale media ontstond een heuse lobby om de sluis naar doventolk Irma Sluis te noemen. Zij is in korte tijd zeer bekend geworden door haar optreden tijdens de coronapersconferenties van minister-president Mark Rutte en andere ministers. Maar om een sluis naar iemand te kunnen vernoemen, moet die persoon minstens tien jaar dood zijn, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.

‘Namen’

Op social media worden herinneringen gedeeld van andere naam-wedstrijden, die ook niet heel spannend eindigden.



Borgje McBorgfaceborg 😂 — Marijn Pool (@IcyPalm) November 24, 2020



