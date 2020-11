Tegengeluid Black Friday: verkoop je oude Kallax of Billy terug aan IKEA

Een werkwoord waar je misschien even aan moet wennen, maar wel eentje dat je nog aardig wat kan opleveren: terug verkopen. Ook nog eens goed voor de circulariteit.

Heb jij nog een oude maar prima functionerende Billy in de spreekwoordelijke kast? Of een Odger in de hoek waar je na al die jaren wel een beetje op bent uitgezeten? Zet ‘m niet bij het grofvuil, maar verkoop ‘m terug aan IKEA en krijg er tot maximaal de helft van je aankoopbedrag voor terug (en in de actieperiode zelfs de dubbele waarde). Mits-ie zonder ‘meubelscheuren’ en krassen is. Anders krijg je minder.

Bring Back Friday

De Zweedse meubelwinkel lanceert vandaag een originele Meubel inruilservice in 27 landen, als duurzame tegenhanger van Black Friday: Bring Back Friday. En niet alleen op deze vrijdag, maar alltid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Not sure if it is only here in the Netherlands but I think this is just an amazing idea. — Bettie (@Hippieflower13) November 21, 2020

Je hoeft deze dagen je laptop maar te openen, de radio of televisie aan te zetten of een scrol-rondje door je telefoon te doen of de twee woorden vliegen je als vanzelf om je oren, en ogen. Black Friday. Deze (online) koopgekte en -gretigheid, resulteert niet alleen in veel verkoop, maar ook in overconsumptie, besefte IKEA. Tijd voor een Zweeds tegengeluid, in het Engels.

CD-kast

„Met Bring Back Friday draaien we het om. We willen laten zien dat het ook anders kan door je meubels terug te brengen in plaats van iets nieuws te kopen”, licht een woordvoerster toe. „De Meubel inruilservice moedigt klanten aan oude IKEA-producten een tweede leven te geven in plaats van ze weg te gooien.” Ze heeft de service al goed gepromoot in haar eigen omgeving. „Ik heb nu zelf geen meubel staan om in te leveren, maar mijn ouders en mijn zus heb ik al gehoord over het inleveren van een oude cd-kast en ladekastje. Het is erg leuk om de enthousiaste reacties te horen. Je merkt dat de actie echt bewustzijn creëert.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tweedehands en tweede leven

De verwachting is dat de nieuwe service dit jaar al 20.000 meubels oplevert. „De producten worden opnieuw voor dezelfde tweedehands prijs doorverkocht in de Koopjeshoek aan een nieuwe eigenaar, waardoor we een tweedehands meubelaanbod realiseren in al onze winkels.” De actie is nog maar net begonnen en gaat meteen al lekker. „Volgens de geboekte tijdslots worden alleen vandaag al meer dan honderd meubels ingeleverd. Tafeltjes, kasten en stoelen zijn al voorbij gekomen.”

En mocht jouw oude Billy nou geen nieuw baasje vinden, dan wacht hem niet de houtversnipperaar, of erger. Als het namelijk niet lukt via de Koopjeshoek, dan gaat het meubel – „samen met een donatie vanuit ons”- naar een van de kringloopwinkels van Het Goed. „Hierdoor krijgen ook meubels die we niet kunnen verkopen een tweede leven.” Eind goed, Het Goed.

Lees ook: Milieuactivist en boer zijn het eindelijk ergens over eens.

Spelregler IKEA

Voordat je al in de startblokken staat om ook de inhoud van je besteklade of matras een tweede leven te geven, de service kent wel een aantal spelregels. Zo kan lang niet alles worden terug verkocht. De Ahrend bijvoorbeeld wel (bureau), ook de Bestå (tv-meubel) en Lömsk (draaifauteuil), maar bijvoorbeeld niet stoelen met bekleding, of bedden(goed).

De richtlijnen voor hoeveel je nog voor je meubels krijgt, zijn zonder poespas: Is je meubel onbeschadigd, dan krijg je de helft van het aankoopbedrag. Bij wat kleine krassen krijg je 40 procent retour en „behoorlijke krassen en/of beschadigingen” betekent 30 procent retour. „De waarde van het product ontvangen klanten in de vorm van een tegoedkaart. Het bedrag dat de verkoper krijgt is hetzelfde bedrag waarvoor het product doorverkocht wordt aan een nieuwe eigenaar. ”

Tijdslot

En ook voordat je je Billy al hebt ingeladen, is het handig om te weten dat je niet meteen met je meubels naar de winkel zelf moet komen. „We kiezen er sowieso gezien de situatie rondom corona voor om klanten niet direct naar de winkel te laten komen met hun oude meubels.” Tijdens de actieperiode kan de klant alleen op een specifiek toegewezen tijdslot het gemonteerde product in de winkel inleveren, maar bezoek eerst de website. „Klanten voeren hier eerst via de permanente tool hun product in en ontvangen de geschatte tweedehands waarde.”

En ontdek je dus hoeveel jouw Billy/Ahrend/Friheten/Bestå nog oplevert. De meubels worden daarna ingeleverd bij de klantenservice. „In de meeste gevallen neemt een collega van de klantenservice de prijs van het online voorstel over, maar wanneer de medewerker van mening is dat het product in een betere of slechtere staat is, kan de prijs ter plekke aangepast worden.”