Halo redde Grosjean: 7 feiten over de cockpitbescherming in de F1

De crash tijdens de Grand Prix van Bahrein was een van de meest huiveringwekkende sinds jaren in de Formule 1. Als dit een paar jaar geleden was gebeurd, had Romain Grosjean het wellicht niet overleefd. Nu komt hij er nagenoeg zonder kleerscheuren vanaf en de Halo speelt daarbij een belangrijke rol.

Nu vraag je je misschien af waar we het precies over hebben: het gaat om de zogenoemde ‘teenslipper’ die sinds een paar jaar voor de snufferd van de coureur zit. Niet bijzonder mooi, maar – zoals nu maar weer blijkt – bijzonder functioneel.

Beste uitvinding ooit

Niet lang na de crash vertelde Grosjean dat het „een soort van” goed met hem gaat. Oké, zijn wenkbrauwen zijn weggeschroeid en zijn vingers zitten in het verband, maar hij leeft nog. „Een paar jaar geleden was ik geen voorstander van de Halo”, zegt de Zwitsers-Franse Formule 1-coureur na zijn crash. „Nu vind ik dat het de beste uitvinding ooit in de Formule 1 is. Zonder deze innovatie had ik dit niet kunnen delen.”



Zeven feiten over de Halo

De Halo is een titanium onderdeel van ongeveer negen kilogram dat over de cockpit van een raceauto wordt geplaatst. Met de ingang van het seizoen 2018 heeft FIA de cockpitbescherming verplicht gesteld voor de Formule 1 en nog een aantal raceklassen daaronder. Een aantal feiten op een rij.

1. Wiskundige studie tegen losvliegende onderdelen

De cockpitbescherming is ontwikkeld om dodelijke crashes als die van Formule 2-coureur Henry Surtees (zoon van voormalig Formule 1-wereldkampioen John Surtees) en IndyCar-coureur Justin Wilson te voorkomen. Beiden werden geraakt door onderdelen van een andere auto, waartegen een helm geen bescherming biedt. Het ontwerp van de Halo is gebaseerd op een uitgebreide wiskundige studie.

2. Sterk genoeg om vijftien Formule 1-auto’s te weerstaan

Tijdens het ongeval van Grosjean zag je dat de Halo ook bescherming biedt tijdens een crash, in dit geval tegen de vangrail. Tijdens de presentatie van de cockpitbescherming onthulde FIA dat de Halo sterk genoeg is om het gewicht van vijftien Formule 1-auto’s te weerstaan. Met de bescherming zit het dus goed, maar die vangrail wordt nader onderzocht, aldus Ross Brawn.



3. Formule 1-coureurs waren er tegen

De ironie wil dat de meeste Formule 1-coureurs en iconen uit de sport, inclusief Grosjean zelf, aanvankelijk tegen de halo waren. Ook Max Verstappen was sceptisch. „Ik was geen voorstander van de komst van de halo, maar die heeft nu wel het leven van Grosjean gered”, zei Verstappen na de crash tijdens de Grand Prix van Bahrein.

Nikki Lauda zei voor de invoering dat „de essentie van een raceauto” verloren ging met de bescherming en veel fans vonden het gewoon een lelijk ding. Coureurs zagen hun zicht belemmerd worden en het gewicht van de auto nog meer toenemen. Andere grote namen binnen de sport, waaronder Jackie Stewart, verwelkomden de bescherming juist met enthousiasme. Steward vergeleek het met de introductie van veiligheidsriemen. Daarop was eerst ook kritiek, maar het is nu de norm.

4. Red Bull heeft een alternatief

Of Halo de norm blijft in de Formule 1 is maar de vraag. Red Bull Advanced Technologies heeft namelijk een aeroscreen ontwikkeld, dat nu gebruikt wordt in de raceklasse IndyCar. Volgens Red Bull is dit scherm beter dan de huidige cockpitbescherming. Lijkt op een gevalletje ‘wij van WC-eend’, maar er zijn meer prominenten binnen de Formule 1 die voorstander zijn. Lees hier meer over het aeroscreen.

5. Teenslipper

Een minder urgent feit is dat de Halo lijkt op een teenslipper. Dit is best handig om te weten, omdat sommige coureurs en analisten het in interviews of analyses ook daadwerkelijk een teenslipper noemen.

6. Alex Peroni

Grosjean is niet de eerste coureur die is ‘gered’ door de Halo. Eerder overleefde Formule 3-coureur Alex Peroni naar eigen zeggen een crash dankzij de cockpitbescherming.



7. Waarom eigenlijk die naam?

Nee, het heeft niets met Beyoncé of de first-person shooter van Microsoft te maken. De cockpitbescherming is vernoemd naar de halo van een engel. Treffend.

