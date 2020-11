Winkels België weer open, dat scheelt drukte in steden in het zuiden

Bij onze zuiderburen gaan de winkels morgen weer open. Dat kan in Nederland drukte schelen in winkelstraten als die van Eindhoven en Maastricht.

Veel winkelstraten in ons land puilden het afgelopen weekend uit met mensen die ‘gewoon’ gingen winkelen of nog op Black Friday-koopjesjacht waren. In onder meer Dordrecht, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht konden shoppers in de loop van de middag geen winkels meer in, omdat ze werden gesloten. In steden in het zuiden van Nederland was ook een aanloop van Belgen waarneembaar. De winkels over de grens waren zaterdag en zondag als coronamaatregel nog gesloten, maar die gaan morgen weer open. Dat moet in ‘onze’ winkels waarschijnlijk te merken zijn.

Winkels België bijna twee maanden dicht

Alle sinds begin vorige maand zijn winkels in België, buiten onder meer supermarkten, gesloten. Winkeliers mogen mogen morgen hun deuren heropenen. Om drukte te vermijden zijn er strenge voorwaarden vastgesteld.

Belgen mogen alleen zelf winkelen en niet met twee of meer op pad gaan, tenzij een klant absoluut hulp nodig heeft bij dat winkelen. Er mag mag maximaal een half uur worden gewinkeld en als de Belg langer wil, dan moet dat op afspraak. In elke winkel mag maar één klant per 10 vierkante meter binnen en wachtrijen moeten per se worden beheerd. Ontsmettende gel in de zaak is een verplichting en de klanten moeten een mondkapje dragen. In de winkelstraten zullen de menigtes gecontroleerd worden. De gemeenten en steden zijn daarvoor verantwoordelijk. Er is onder meer sprake van eenrichtingsverkeer en stewards.

Belgen staken de grens over

Veel Belgen zijn de afgelopen weken daarom de grens overgestoken, ondanks dat de regering ‘niet-essentiële verplaatsingen’ afraadde. Vooral dit weekend was het in Nederlandse steden in het zuiden te zien. Niet iedereen vond overigens dat de drukte aan onze zuiderburen kon worden toegeschreven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een complete onzin om de drukte in de (Zuidelijke) steden toe te schrijven aan Belgische bezoekers. Ook in september, toen in België de niet-noodzakelijke winkels nog open waren, kon je in Maastricht over de weigerende Nederlandse hoofden lopen. (1/2) — Arno Buurman (@Arnito) November 30, 2020

Belgische winkeliers waren verbolgen, omdat hun potentiële klanten de afgelopen weken gingen shoppen in bijvoorbeeld Eindhoven of het Duitse Aken. Supermarkten, apotheken, drogisterijen, doe-het-zelf-zaken, tuincentra en boekhandels mochten wel open blijven. Naar verluidt blijven Belgische kappers en schoonheidsspecialisten nog dicht tot half december.

‘We kunnen Belgen niet in de winkels hebben’

Tegen de NOS zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, gisteren: „In de zuidelijke steden, zoals Eindhoven, Breda en Maastricht, zien we veel Belgische gasten. Die kunnen wij er niet bij hebben.” Ook in Rotterdam zouden dit weekend veel auto’s met Belgische kentekens zijn gezien. Eerder op de zondag maakte burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht al een opmerking over bezoekers uit het buitenland. „Heel teleurstellend om te zien dat met name (buitenlandse) toeristen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden!”, stelde ze op sociale media. In Maastricht werd gisteren code rood afgegeven wegens de drukte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ruim een half jaar geleden drong ik er bij het Kabinet op aan om de Nederlandse en Belgische coronamaatregelen op elkaar af te stemmen. Het gebeurde niet.

Wat zien we nu bij de enorme drukte o.a. in Breda, Tilburg, Eindhoven, Maastricht?

Hordes Belgen….https://t.co/SUhYOyvbRa — Henk Krol (@HenkKrol) November 29, 2020

Grens dicht onacceptabel

Overigens noemt Penn-te Strake het sluiten van de grens met België onacceptabel. Dat zei zij vanmorgen op de Belgische omroep VRT Radio 1. Sluiten van de grens zou een manier zijn om de grote toestroom van Belgen naar Maastricht en andere steden te stoppen. Volgens haar woordvoerder heeft Penn eerder ook stevig gelobbyd om de Belgische grenzen weer open te krijgen bij de eerste lockdown, toen België de grens had gesloten. Penn ziet niets in zo’n sluiting.

Lees ook: Kabinet: Nooit verzoek gehad om Black Friday te verbieden